Les places de parking sont chères derrière la gare de Tournai

Une société de gardiennage veille à ce que le parking de l’Intermarché reste réservé à la clientèle du magasin.

Depuis que quelque cent vingt places de parking gratuites et à durée illimitée ont disparu, le quartier s’est réorganisé. Beaucoup de navetteurs ont décidé de prendre un abonnement (40€ par mois), voire de payer à la journée (8,10€), pour garer leur véhicule sur le parking 2 (260 places) de la SNCB, voire sur un des deux parkings situés le long des boulevards Delwart et des Nerviens.

Il restait une bonne centaine de places sur ce parking de la SNCB, à l’arrière de la gare, lors de notre passage.

Le double sens de circulation maintenu

Pour les riverains du boulevard et des rues voisines, mais aussi pour les commerçants, la situation était déjà compliquée avant les travaux de réaménagement du boulevard. Elle l’est encore davantage aujourd’hui malgré la zone bleue. "On croise les doigts, surtout, pour que le double sens reste d’actualité. Mine de rien, les commerces auront davantage de visibilité avec tous ces usagers des bus. Mais on perdrait beaucoup dans le cas où l’on instaurerait un sens unique", glisse-t-on chez Bruyère.

Des aménagements ont été réalisés pour accueillir les quais provisoires (A, B, C et D) sur l’ensemble des places de parking en épi.

Entre l’Intermarché et la rue du Viaduc, un nouvel aménagement empêche désormais les automobilistes de garer leur véhicule d’un côté de la voirie. Pour un riverain rencontré ce jeudi, c’est le signe de la volonté de préserver le double sens. "Parce qu’il y avait déjà des tensions avant lorsque les voitures se croisaient, alors vous imaginez avec tous ces bus en plus…" L’échevin de la Mobilité, Jean-François Letulle, confirme que c’est bel et bien la volonté de la ville de maintenir le double sens. "Mais il faut voir à l’usage comment ça se passera pendant les premières semaines. Par ailleurs, le quai des Vicinaux va bientôt être rouvert au niveau du pont des Trous et ça allégera la charge de véhicules du côté du Viaduc et du boulevard Eisenhower".

Le parking "sauvage" est désormais impossible depuis l’installation de ces plots, pour permettre à la circulation de rester relativement fluide.

Au sein de l’école maternelle Notre-Dame de la Salette, l’adaptation s’est faite sans trop de difficultés. "Ça a été très compliqué pendant deux jours, quand le parking a été interdit juste en face de l’école pour permettre d’y réaliser des aménagements. Mais les autres jours, tout s’est passé sans gros soucis, notamment le matin quand la ressourcerie n’est pas encore ouverte lors de la rentrée des classes", nous dit la directrice.

Une société de gardiennage en renfort

Avec une capacité de 130 places de parking, l’Intermarché fait rêver les automobilistes de tout poil qui doivent trouver une solution pour garer leur voiture. "On s’est bien douté que ça deviendrait compliqué et on a décidé d’engager une société de gardiennage dès tôt le matin, pour plusieurs heures par jour, pour rappeler que le parking est privé et éviter qu’il ne se remplisse chaque matin", nous dit Amélie Ronse, Kainoise propriétaire avec sa famille de l’Intermarché de Tournai (et de sept autres dans la région). "C’est un parking assez central, facile d’accès, gratuit… Si on ne faisait rien, il n’y aurait plus aucune place pour la clientèle dès l’ouverture du magasin. Même en faisant attention, il est parfois saturé avec même du parking sauvage qui empêche les camions des fournisseurs de manœuvrer".

Le stationnement n’est pas pour l’instant sous tension partout le long du boulevard...

Cette organisation a un coût non négligeable pour le magasin, nous dit Éric Lemoine, responsable opérationnel des magasins. "Sur les prochains mois, ça se comptera en dizaine de milliers d’euros". C’est aussi une situation qui humainement n’est pas évidente à gérer vis-à-vis de la clientèle. "On veut garder une certaine convivialité, parce qu’on sait que ce n’est pas évident pour tout le monde dans le quartier. Il nous est déjà arrivé de trouver un arrangement ponctuel avec l’école toute proche".

Il faut gérer des situations embarrassantes. "Des gens pensent que, parce qu’ils effectuent parfois des achats dans le magasin, ils peuvent se garer sur le parking tous les jours du matin au soir".

La rue du Viaduc, devenue "attirante"

Mardi, jour de notre passage, et selon des habitués du quartier, le grand parking de la SNCB était beaucoup plus occupé qu’il y a un mois. Les navetteurs n’ont pas beaucoup d’autres possibilités que de prendre un abonnement, le boulevard étant en zone bleue de même que les rues voisines (rues du Crampon, Guillaume Charlier, Jeanne d’Arc, et des Champs). Toutes sauf la rue du Viaduc, axe sur lequel les voitures ventouse se sont multipliées. "Ce phénomène des voitures ventouse n’est pas neuf. Voici trois ans, j’ai demandé à la ville d’installer une zone de stationnement à durée limitée (30 minutes) pour ma clientèle qui éprouve de grandes difficultés pour se garer dans le coin. Et maintenant c’est pire: regardez, toutes ces voitures à peu près quitteront leur emplacement à 17 ou 18h", nous dit et nous montre Jean-Claude Stocman, dont le magasin d’alimentation est installé au carrefour formé par le boulevard et la rue du Viaduc.

Selon Jean-Claude Stocman, il y a énormément de voitures ventouses dans la rue du Viaduc.

La ville ne projette pas pour l’instant de mettre en zone bleue cette rue, nous dit Jean-François Letulle, échevin de la Mobilité. "On y réfléchira s’il y a une demande forte de la part des riverains, comme on l’a fait pour la rue Guillaume Charlier il y a deux ans à peu près. Mais ce n’est pas encore le cas".