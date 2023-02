Jeunes Gaulois et Gauloises bienvenu(e)s à l’Archéosite d’Aubechies

Comme chaque année, un concours sera proposé aux visiteurs de l’Archéosite déguisés dans le thème de l’après-midi: en Gauloises et Gaulois.

Avec, à la clé, de très belles récompenses: une semaine de stage à l’Archéosite, un abonnement annuel Maximus et un abonnement annuel Minimus.

C’est aussi une belle occasion de passer un après-midi en famille durant les congés scolaires où pour les petites faims, chocolats chauds et crêpes maison seront inscrits au menu…

Nous reviendrons sur la suite des animations prévues durant cette saison ultérieurement mais notez d’ores et déjà qu’il y aura "la chasse aux dieux" le dimanche 16 avril, la fête de la Samain le vendredi 27 octobre, sans oublier, entre deux, les traditionnels week-ends, le Celtival d’Aubechies, les 24 et 25 juin et le week-end d’archéologie expérimentale, les 19 août et 20 août.

Pour le carnaval de ce mercredi, il n’est pas nécessaire de réserver ; les animations sont prévues entre 13 h et 17 h mais le site ouvrira ses portes dès 9 h jusque 18 h, pour ceux et celles qui voudraient en profiter davantage.

L’entrée est fixée à 3 € pour les enfants de moins de 12 ans déguisés, même si le déguisement n’est pas dans le thème et à 5 € pour les enfants non déguisés. Pour participer au concours, le déguisement doit cependant cadrer avec le thème de l’après-midi: "le vrai du faux chez les Gaulois et Gauloises".

Il est important de préciser que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, les tarifs et réductions habituels étant d’application pour les plus de 12 ans: habitants de l’entité de Beloeil et Leuze, carte prof…

Bon amusement, par Toutatis.