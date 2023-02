Ayant eu un comportement "interpellant" (sans précision) devant le cimetière du Mont-de-l’Enclus, des ouvriers communaux ont pris contact avec la police pour signaler l’individu. "Je rentrais chez moi à pied, j’ai vu que la police me suivait. Une fois devant chez moi, ils sont intervenus et m’ont empêché de rentrer dans mon habitation. Ils sont rentrés sur mon terrain privé. Les policiers avaient tout le loisir de m’arrêter ou m’interpeller sur la route. Il n’y avait pas de raison à m’empêcher de rentrer chez moi. J’ai repoussé, d’un geste du bras, l’agent qui m’empêchait de mettre ma clé dans la serrure. J’ai ensuite été embarqué et mis au cachot", raconte le prévenu encore étonné.

Selon le rapport de police, l’homme était complètement ivre. Il a également menacé les agents en leur vociférant qu’il avait des amis haut placés. "Ce qui aurait pu constituer un outrage ", rappelle le procureur du roi.

Le prévenu ayant déjà quatre antécédents pour conduite en état d’ivresse, le procureur du roi requiert quatre mois de prison assortis d’une probation pour lui permettre de gérer ses problèmes d’alcool.

Son avocate, surprise par les contestations soudaines de son client, n’a pas eu d’autres choix que de demander l’acquittement à titre principal. Subsidiairement, elle propose une suspension, Monsieur n’ayant aucun antécédent correctionnel.