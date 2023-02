La Wallonie picarde reste intéressante pour investir dans l’immobilier (chiffres par commune)

Mais les situations sont comme habituellement fort contrastées selon les sous-régions. Comme on peut le remarquer à l’examen des prix médians ( NDLR: le prix situé au milieu de l’ensemble des transactions) des ventes de maisons qui concernent à peu près 75% du marché immobilier.

Avec une augmentation des prix de 6,6% en Wallonie, et de 6,3% en Hainaut, ce marché connaît globalement une évolution négative si l’on tient compte de l’inflation (+10%). Le prix médian des maisons s’affiche à 170 000€ dans notre province. "Le Hainaut, où l’on trouve les prix les plus bas du marché immobilier , reste donc dans l’ensemble une bonne province pour investir, tant pour les primo acquéreurs qui ont des petits budgets que pour les investisseurs qui peuvent en avoir plus pour le même prix".

Dans le peloton de tête en Wallonie picarde, on retrouve Flobecq, Enghien et Silly, communes où les prix médians des maisons dépassent les 270 000€. Suivent Mont-de-l’Enclus, Estaimpuis, Frasnes-lez-Anvaing et Ellezelles, où les prix sont compris entre 215 000€ et 250 000€. Il n’y a qu’à Belœil, Comines-Warneton, Antoing et Péruwelz que les prix des maisons sont en deça de la moyenne provinciale (170 000€).

Les notaires invitent à relativiser l’évolution des chiffres entre 2021 et 2022. "Il y a eu dans pas mal de cas des réajustements de prix qui avaient précédemment énormément augmenté". Ils font ce constat qui résonne comme une tendance lourde au fil des ans: "On constate de plus en plus que les maisons situées dans les villages et communes les plus proches de Bruxelles et de l’A8 (qui permet de rejoindre Bruxelles plus rapidement) ont généralement des prix plus élevés. Et le même phénomène existe dans les communes proches de la frontière française, ou de la Flandre".

Il existe des exceptions à ce phénomène. La commune de Lessines, par exemple, ne bénéficie pas de la proximité de Bruxelles et de l’autoroute pour rendre l’immobilier plus attractif.

Explosion du prix des appartements à Mouscron

En ce qui concerne les appartements, le Hainaut se distingue avec une augmentation des prix de 6,2% qui dépasse celle observée au niveau wallon (+5,7%).

À Mouscron, les prix médians sont de 204 000€, soit une augmentation spectaculaire de 32,5%. C’est à Tournai que les prix sont les plus bas (150 000€). "Mais il faut relativiser ce chiffre dans la mesure où le stock d’appartements anciens est plus important dans cette ville qu’ailleurs, et que ça a forcément une incidence sur les prix", dit-on à la fédération des notaires.

Les garages relativement attractifs

Le prix médian des garages en Hainaut en 2022 était de 15 000 €. Les moins chers au niveau national malgré une augmentation record de 25%. "Ils partent généralement pour un montant compris entre 7500 et 15 000€. Les investisseurs apprécient les garages parce qu’ils ne nécessitent pas énormément de frais d’entretien, et parce que les règles des baux sont assez souples".