La (vraie) foire d’hiver est de retour à Ath

On note aussi les journées spéciales sur le champ de foire, avec des tarifs réduits (les mercredi 22 février et 1er mars) ou encore un spectacle déambulatoire sur le thème du "Roi Lion". Voici le programme complet de cette foire d’hiver.

Vendredi 17 février dès 18h, découverte des champs de foire avec les organisateurs et les autorités communales.

Samedi 18 février dès 14h, cortège carnavalesque des enfants. Rendez-vous est donné à la rue Hennepin (école Georges Roland).

Dimanche 19 février de 13h à 18h, braderie dans les rues commerçantes du centre, "avec de nombreux ambulants dans les rues" précisent les organisateurs.

L’inscription est toujours possible via le 0485/92 60 80 ou

athnocturne2017@gmail.com

Le dimanche 19 février encore, à 16h, concert de la chorale Rencontre en l’église Saint-Martin.

Vendredi 24 février à 21h, feu d’artifice depuis l’Esplanade.

Samedi 25 février à 17h, animation sur le thème du "Roi Lion", à l’initiative des forains.

Dimanche 26 février de 14h à 18h, cortège folklorique et publicitaire, "avec de nombreux véhicules publicitaires de la région qui défileront en offrant des friandises et des gadgets". "Ils seront également accompagnés par des groupes carnavalesques: les grosses têtes de la Feuille d’Étain, Fest Event, Orphéa Teamdance forever Gorski, l’Amicale des Pompiers d’Ath, plus de dix géants et fanfares de notre ville."