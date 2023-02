Gilles Lellouche recherche des figurants de Wallonie picarde pour "L’Amour ouf"

Gilles "Obélix" Lellouche, qui jouera également dans le film, est déjà passé derrière la caméra, mais chaque fois en tant que coréalisateur, pour Narco (2012), Les Infidèles – segment Las Vegas) et Le Grand Bain (2018).

Look des années 80

Le directeur de casting accepte les profils résidant en région Hauts de France et les frontaliers belges pouvant se rendre disponibles pour des scènes qui vont se tourner entre mai et septembre 2023, principalement à Lille et Dunkerque. Soit des hommes et des femmes de Tous profils, toutes ethnies, âgé(e)s entre 16 et 90 ans, acceptant de se laisser pousser les cheveux, la moustache, ou rouflaquettes, coupe mulet, frange et toutes autres allures collant aux Iook des années 80.

Produit par Trésor films et Chifoumi productions, le film, présenté comme "une comédie romantique musicale ultra-violente", se déroule dans les années 1980: J ackie et Johnser ont grandi dans une cité déshéritée de Dublin. Appartenant à la même bande, ils voulaient s’en sortir. Ensemble. Et ça leur semblait parti pour la vie. Tout va bien jusqu’au jour où Tara Coyle, l’allumeuse du quartier, entre en scène. Jackie a à peine le temps de comprendre qu’elle s’est fait plaquer pour avoir refusé "d’aller jusqu’au bout", que Tara se retrouve enceinte. Désespérée, Jackie accepte enfin de coucher avec Johnser, mais c’est pourtant Tara qu’il épouse. De dépit, Jackie se marie avec Jeffrey. Huit ans passent. Johnser a fini en prison. De son côté Jackie se sépare d’un mari violent après la naissance de son deuxième fils. Elle reçoit une lettre de Johnser, de prison. Ils se revoient et se réinstallent ensemble à sa libération. Par amour pour Jackie, Johnser arrête de dealer. Mais Jackie sent que le passé va les rattraper, que leur histoire est condamnée à finir tragiquement…

Pour postuler à ce casting figurants du film L’Amour ouf, merci d’envoyer votre candidature de la part de castprod.com par mail à l’adresse jeantoussaintcasting@gmail.com avec votre look actuel (selfie du jour et photo en pied), vos coordonnées complètes (nom et prénom, numéro de téléphone, mail, adresse, date de naissance, nationalité, taille en cm, taille vêtement haut et bas, pointure de chaussure, votre métier, sport pratiqué, en précisant si vous avez une voiture d’époque 1975-1995 + photo du véhicule le cas échéant, hobby (ou savoir-faire particulier). Il est impératif de résider sur les alentours de Lille car aucun défraiement n’est prévu pour le transport, ni pour l’hébergement.

Rémunération au tarif syndical de 94 euros bruts par jour.