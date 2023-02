Le prévenu est accusé de faits de coups et blessures sur une de ses collègues. Selon le témoignage de la victime, elle aurait raccompagné Monsieur, trop alcoolisé, chez lui et serait juste rentrée pour aller aux toilettes. L’homme n’aurait pas voulu la laisser repartir et lui aurait asséné une série de coups au visage, sur les bras et les jambes. C’est une collègue qui, en appelant Monsieur, a été alertée par le bruit qu’il y avait chez lui. Elle a pu intervenir pour emmener la victime aux urgences. Selon un témoin, le prévenu avait comme volonté de faire boire sa collègue afin de la mettre dans son lit.

L’Estaimpuisien conteste fermement les faits tels qu’ils ont été présentés. "Madame est tombée seule, parce qu’elle avait trop bu. Les bleus qu’elle avait sont dus aux machines que nous utilisons au boulot", a-t-il indiqué.

Pour le procureur du roi, les certificats médicaux font bel et bien état de coups et non d’une simple chute. Il requiert que la peine soit confirmée mais ne s’oppose pas à ce qu’elle soit assortie d’un sursis probatoire afin que Monsieur règle ses problèmes d’alcool et de violence.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 30 mars.