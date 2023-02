Coup de couteau dans le parking souterrain du Carrefour Market de Tournai

Les prévenus sont un homme et une femme de la région. Leur motif ? La victime n’avait pas fini les travaux du toit de la maison de Madame et était sur le point de se déclarer en faillite, de sorte que sa cliente ne puisse rien lui réclamer.

"Nous l’avons croisé lorsque nous étions en voiture. J’ai cru voir qu’il avait changé sa plaque française contre une plaque belge. Afin de vérifier l’immatriculation pour avoir plus d’informations sur sa solvabilité, je l’ai suivi en voiture jusque dans le parking, raconte la prévenue qui assure être restée dans le véhicule lors de l’altercation. Mon ami est descendu de la voiture pour parler à cet homme calmement et trouver une solution à mes problèmes. Ensuite, tout s’est passé très vite."

Une expédition punitive ?

Le procureur du roi précise qu’après avoir reçu un coup de couteau dans le bas du dos et être tombée au sol, la victime a encore reçu une série de coups et des griffures qui, elles, auraient été assénées par Madame. Alors que l’homme était encore à terre, les deux prévenus ont pris la fuite. "Il s’agissait véritablement d’une expédition punitive. La veille, Madame apprend par son avocate qu’elle n’obtiendra pas réparation pour ses travaux, et on veut nous faire croire qu’on a suivi l’entrepreneur pour simplement discuter ? De plus, la prévenue a entretenu une relation sentimentale d’un mois avec la victime", ajoute le procureur du roi qui retient la préméditation. Il requiert une peine de deux ans d’emprisonnement pour Madame mais aussi pour son ami qui fait défaut à l’audience.

"Témoin malgré elle"

Les éléments avancés par le ministère public sont fermement contestés par l’avocate de la prévenue. "Madame était certes fâchée, mais elle n’avait pas l’intention de blesser cet homme. Elle voulait juste vérifier sa plaque d’immatriculation. Elle a été témoin de cette scène malgré elle. Son ami a pris seul l’initiative de descendre du véhicule, alors qu’elle est restée à l’intérieur. Elle ne lui a pas demandé de donner des coups et elle n’en a pas porté non plus, sinon elle aurait elle-même des traces de cette bagarre, or cela n’est pas le cas. "

L’avocate demande l’acquittement de sa cliente et s’oppose à une condamnation solidaire pour régler les dommages réclamés par la partie civile, "parce qu’elle n’est pas complice des faits", insiste la défense.

Le jugement sera rendu le 30 mars.