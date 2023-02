Voyagez en 2069 avec la troupe hérinnoise, les Farfadets

L’intrigue se passe donc en 2069, dans un gîte situé dans une ferme dédiée à produire de l’électricité. Elle devient le théâtre de rencontres improbables lorsqu’une panne (ou peut-être un sabotage) se produit. Cette ferme sera également le lieu de la remise du prix tant convoité par les scientifiques de cette époque futuriste, le prix Edison.

"Tout ce petit monde dévoilera ses qualités et défauts (ses secrets aussi), tout en humour. Les scientifiques sont dans leurs délires créatifs, parfois aussi dans leurs illusions. Les jeunes et les vieux seront touchés par la maladie d’amour, celle qui"unit les cheveux blonds et les cheveux gris"", annonce le coauteur de la pièce qui promet de mêler l’humour de boulevard à l’humour absurde.

Cette année, la troupe de théâtre s’est agrandie de trois nouveaux comédiens Yves Goncalves, Chiara Grainday, et Axelle Chantry. C’est donc pas moins de douze acteurs (et une technicienne) que le public découvrira sur scène dans cette comédie familiale accessible à tous les âges.

Les Farfadets se sont produits en avant-première à la résidence service, l’Escaut tranquille, samedi dernier.

Les représentations ouvertes au public auront lieu les deux derniers week-ends de février. Les samedis 18 et 25 février à 19h et les dimanches 19 et 26 à 15 h, à la salle Roger Lefebvre, à Hérinnes. Les Farfadets joueront également leur pièce à deux reprises à Estaimpuis le samedi 4 mars à 19h et le dimanche 5 mars à 15 h, à la salle CEME. La troupe fera son dernier week-end de représentations à Celles, dans la salle de l’Entité, le 11 mars à 19h et le 12 mars à 15 h.

Réservations 0475/719290. PAF 10 €, enfant 5 €.