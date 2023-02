Nouveau cas de "disparition": où est passé le panneau quadrilingue de Saint-Sauveur?

Une bulle à verre se trouvait autrefois à l’angle de ces deux rues, non loin de la cure de Frasnes. ©EDA

Mais il ne s’agit pas de la fameuse bulle, selon la conseillère MR, Liana Cozigou, qui assure qu’elle était déjà là avant le début des travaux: "J’y allais, donc ce n’est pas elle !"

Michel Devos croyait avoir retrouvé la bulle à verre à la résidence Lesaffre, mais il ne s’agirait pas de celle-là! ©EDA

Et voilà qu’une nouvelle disparition "étrange" est signalée sur le territoire frasnois: c’est le panneau (rédigé dans les trois langues nationales et en picard) de bienvenue dans la commune, placé à la limite avec Renaix, qui est passé, cette fois, on ne sait où !

Des panneaux comme celui-ci ont été placés aux différentes entrées sur le territoire de l’entité. ©EDA

De passage à vélo, le conseiller Michel Delitte a même sondé le fossé de la chaussée de Renaix, face à l’ancienne "Camargue", tout proche… En vain. Pourtant, ce panneau était impressionnant par sa taille.

Plus aucune trace du panneau le long de la chaussée de Renaix. ©EDA

"Je vais vérifier s’il n’est pas au nettoyage", avait commenté l’échevin des Travaux André Duthy. Michel Delitte avait rappelé que ces panneaux avaient quand même représenté un coût conséquent pour la Commune de Frasnes-lez-Anvaing.

Sur l’image Google Street View de novembre 2021, il n’était déjà plus là! ©COM

Le double mystère de Frasnes-lez-Anvaing reste entier!