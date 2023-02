La présidente Hélène Ingels et son comité présentent une vitrine de choix aux membres et aux amateurs d’art de la région. En effet, ils seront 67 artistes, de toutes générations, influences et techniques, à présenter quelques-unes de leurs plus récentes créations dont le dénominateur commun est la qualité.

Pas moins de 170 réalisations, autant des peintures que des sculptures, seront aux cimaises de la demeure historique. Toutes les techniques et tous les styles seront représentés. En sculpture: la céramique, la terre cuite, le grès, la porcelaine, le bois, le verre, la pierre calcaire et la pierre bleue. Au niveau des peintres: l’huile, l’acrylique, le pastel, l’aquarelle, la peinture sur soie, la peinture sur porcelaine, la cire, le fusain, le graphite, le marqueur, la tempéra (icônes) et les matériaux textiles.

Ensemble, les créateurs offrent une exposition intitulée "Couleurs et lumière", qui constitue un régal pour les yeux.

Exposition gratuite au château de Bourgogne à Estaimbourg. Vernissage le vendredi 17 février à 19 h. Ouvert du 18 au 26 février. La semaine de 15 à 17h30, le week-end de 15 à 18 h.