Wallonie Ambitions Or : Jade Hovine (patinage) et Alexandre Le Fevre (judo) sont les ambassadeurs de Wapi

La Région a reçu 97 candidatures pour sélectionner 32 candidats individuels et 9 équipes pour un montant subsidié de 300 000 euros. L’objectif ? Retenir des sportifs au parcours remarquable ou atypique qui s’engagent à promouvoir les infrastructures sportives wallonnes via divers supports et actions de promotion. Pour soutenir ces sportifs, la Région octroie des bourses qui vont jusqu’à 10.000€ pour les sportifs individuels et 15.000€ pour les équipes.