Une nouvelle vie pour la salle La Bascule, avec des associations d’Esplechin

L’opposition ne voit pas d’un mauvais œil cette opération. "Le MR de Tournai a toujours voulu que les villages soient au centre des actions et des préoccupations communales. Nous trouvons dès lors que l’achat du café et de la salle La Bascule est une bonne chose pour la vie associative d’Esplechin et des villages voisins", explique Emmanuel Vandecaveye. Qui se demande si la ville n’aurait pas dû rentrer un dossier dans le cadre d’un appel à projets et à subsides régionaux. "Car, outre la somme nécessaire pour acheter l’ensemble, d’autres budgets seront à prévoir. Dans la partie du café notamment, qui a bien besoin de quelques travaux. Comptez-vous aménager cette partie en maison de village, en local à destination des associations, ou y faire du logement via la régie foncière par exemple ?"

Jean-Michel Van de Cauter (Ensemble) abonde: "Attention à la charge budgétaire ou aux mauvaises surprise dans le cas de chantiers de rénovation importants".

Pas question d’attendre plus longtemps

Il n’était pas envisageable de laisser traîner les choses, insiste le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. "La mise en vente ne date pas d’hier. La famille souhaitait que le bâtiment entre dans le giron public et puisse continuer à participer à la vie du village. Mais à un certain moment, la patience a ses limites. La famille a déjà eu énormément de patience pour que le point puisse arriver au conseil communal. Il fallait faire attention à ce que cette salle ne nous file pas sous le nez".

Quant au risque d’éventuelles mauvaises surprises, le bourgmestre relativise. "La salle est dans un état impeccable, c’ets très clair. Le café est effectivement dans un état plus problématique mais chaque chose en son temps. Nous n’en sommes qu’au stade de l’acquisition, les bâtiments situés à côté de la salle doivent encore faire partie d’une réflexion plus large."

Pour Esplechin et les villages voisins

La salle va répondre à un besoin de la part des habitants d’Esplechin mais aussi des villages des environs, comme Froidmont ou Lamain pour ne citer que ceux-là, indique M. Delannois. L’infrastructure sera gérée par une ASBL du même type que celle qui s’occupe de la gestion de la salle du centre culturel et sportif d’Ere, sur base d’une convention avec la ville. "Et on pourrait même avancer selon ce même principe à Maulde. Ce qu’on peut faire à Ere, on doit pouvoir le faire aussi à Esplechin et à Maulde… L’avantage, quand on peut compter sur des acteurs de terrain, c’est qu’on sait qu’on ne fera pas tout et n’importe quoi".

L’expérience acquise à Ere sera transposée à Esplechin pour la gestion de la salle La Bascule.

Gwen Vanzeveren s’est pas mal impliqué ces deux ou trois dernières années dans le dossier de la salle La Bascule. Originaire du village d’Ere, il s’occupe avec le comité Les Gens d’Ere de la gestion quotidienne de la salle culturelle et sportive, ASBL dont le conseil d’administration comprend la moitié de représentants politiques et la moitié de représentants d’associations.

Aujourd’hui citoyen d’Esplechin, il a déjà eu des contacts avec des représentants de l’associatif local. "Il y a un terreau associatif fertile à Esplechin et dans les environs: avec l’école, les fanfares d’Esplechin et de Froidmont, le festival tout-terrain, etc. Depuis la crise sanitaire du Covid, depuis qu’elle avait besoin d’un local plus grand et plus aéré, la fanfare de Froidmont organise ses répétitions à Ere. Elle pourrait bien sûr s’installer dans la Bascule. Les archives du Cercle d’histoire de la Vallée du rieu de Barges pourraient bénéficier pourquoi pas d’un lieu de stockage. Cette salle et les salles attenantes au café ouvrent plein de perspectives. À Ere, il y a des cours de Zumba alors pourquoi pas aussi à Esplechin ? Il n’y a plus de café au village, pourquoi ne serait-il pas possible d’ouvrir une fois par mois un lieu où se rassembler en toute convivialité ? On a déjà eu une réunion pour lancer cette ASBL, les échanges ont été très intéressants."