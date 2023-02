Une après-midi magique pour des jeunes malades à Comines

Première étape aux "Ecuries Saint-Georges" à Houthem. "Sous la houlette de Virginie, Augustine a chevauché"Cacahuète"pour quelques tours du manège", commente Arnaud.

Au commissariat de police, les maîtres-chiens, accompagnés de Taz, Nash et Use, ont proposé une petite démonstration d’obéissance, de jeux et de mordant sous les yeux admiratifs des enfants.

Après les chiens, ce sont les chèvres de Capriloup à Ten-Brielen qui ont été le centre d’intérêt des enfants qui ont pu les caresser, les brosser, les nourrir. Cassandre leur a expliqué le fonctionnement de son élevage et le mode de vie des chèvres.

La journée s’est terminée à Ice Mountain Adventure Park. "La petite Augustine a foulé la neige pour la première fois. Les membres de cette joyeuse petite troupe se sont ensuite adonnés à la glissade sur des bouées, sur les pentes enneigées. C’est par quelques cadeaux que cette après-midi s’est terminée. Fatiguées par ces activités, les filles se sont couchées ce soir-là avec des souvenirs et des rêves plein les yeux", conclut Arnaud en remerciant les différents partenaires.