Six nouveaux logements "CLT", les premiers de l’entité, à Wattripont

Aprs Comines, Frasnes-lez-Anvaing est la deuxième commune de Wallonie picarde à proposer à la vente, via l’Immobilière Publique Péruwelz – Leuze – Frasnes, des logements suivant le concept du Community Land Trust. Un système provenant des États-Unis qui a pour objectif de faciliter l’accès à la propriété en freinant les plus-values.

Limiter la spéculation

Le CLT, c’est quoi ? Une vente de logements qui vise le démembrement du foncier. Les acquéreurs achètent la maison, mais louent le terrain sous un bail emphytéotique pour un prix symbolique, l’objectif étant qu’ils ne doivent pas financer l’achat du terrain. Autre avantage: ils bénéficient d’un taux de TVA réduit.

Le prix de vente du bien dépend lui du revenu du ménage. Ce système est rendu possible grâce au soutien financier des pouvoirs publics et des fonds privés de donateurs.

Les logements vus de l’espace situé à l’arrière. ©EDA

Le CLT reste toutefois propriétaire du terrain car c’est ce qui garantit, à long terme, le maintien des conditions d’accessibilité. Le CLT peut le protéger et le retirer du marché. Il fait du sol un bien commun. En limitant la valeur de revente, le CLT évite la spéculation sur les bâtiments. Il garde les bâtiments accessibles à des ménages et personnes fragilisés et pour des activités locales.