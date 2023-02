Pecq : le budget 2023 qui ne convaint pas

Concernant les recettes, elles bénéficient du relancement des activités lié à la fin de la période Covid. De plus, la commune a profité d’un effet d’aubaine en percevant 14 mois d’impôts sur les personnes physiques plutôt que 12, ce qui représente 590 916 euros supplémentaires au budget ordinaire. Celui-ci se résulte positivement avec un boni de 73 574 euros.

À peine à l’équilibre ?

Le groupe d’opposition Pecq Autrement considère que les subventions liées au projet "risques d’inondation" ne doivent pas être inscrites à l’ordinaire mais à l’extraordinaire et ce qui amputerait le budget de 73 000 euros. "Cette subvention gonfle artificiellement le résultat de l’exercice propre du budget ordinaire, alors que celui-ci devrait être à peine à l’équilibre à 574 euros malgré la recette supplémentaire de l’IPP. La situation est donc particulièrement alarmante ", a indiqué Emmanuelle Pee qui a annoncé l’abstention de son groupe pour l’approbation de ce budget ordinaire 2023.

Pas assez pour les bâtiments selon Go

Du côté des conseillers Go, les prévisions de l’échevin sont trop peu suffisantes sur plusieurs points et notamment pour l’entretien et les travaux de certains bâtiments privés et de culte. André Demortier a demandé fermement que 80 000 euros soient ajoutés aux 20 000 euros déjà prévus afin de "sauver l’église d’Hérinnes avant l’arrivée de Monseigneur l’évêque en septembre prochain". Le conseiller craint qu’une modification budgétaire en mai ou juin retarde la concrétisation de ces travaux. "Il faudra une étude de marché, on ne peut pas chiffrer ce montant n’importe comment. On est conscients qu’il faut intervenir, et nous pourrons faire une modification budgétaire plus tôt une fois que nous serons mieux informés. La prochaine réunion à ce sujet aura d’ailleurs lieu dans les prochains jours ", a répondu Aurélien Brabant qui a refusé qu’un vote soit réalisé pour valider l’ajout de 80 000 euros au budget. Une enveloppe de 15 000 euros est déjà prévue à l’extraordinaire pour sécuriser le clocher de cette église.

Le budget ordinaire n’a reçu l’approbation que de la majorité.

Quant à l’extraordinaire, le manque de concrétisation des projets estimé par l’opposition, "année après année", pose toujours autant problème. Pecq Autrement et Go ont voté contre les prévisions présentées par l’échevin des finances qui annonce pas moins de 63 projets dont 23 nouveaux pour cette année.