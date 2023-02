JO 2024 : la piscine mouscronnoise, futur QG pour des athlètes olympiques ?

Les transformations s’enchaînent chez les dauphins mouscronnois. Après un important chantier de rénovation à l’intérieur (isolation, système anti-noyade, etc) et des travaux en cours à l’extérieur (réouverture du bassin avant les vacances d’été), la direction de la piscine a reçu une autre bonne nouvelle: l’infrastructure est éligible dans le cadre du programme "Wallonie Ambitions Or" mené par la Région. Pas un hasard si les instances wallonnes ont choisi le nom du précieux métal pour améliorer la qualité des infrastructures sportives de Wallonie.