Celles: Thierry Eeman démissionne du groupe Objectif Citoyen et siégera comme conseiller indépendant

Lors des dernières élections, le groupe Celles Autrement s’est associé avec l’ancien groupe Intérêts Communaux, pour former Objectif Citoyen. Après avoir fait le 5e résultat de sa liste (sur 17), Thierry Eeman est élu. Il siège depuis au conseil communal. "Aussi bien dans la minorité que dans la majorité, je me suis investi dans de nombreux dossiers, tant avec Objectif Citoyen qu’avec le MR ", détaille l’intéressé.

" Être conseiller communal s’apparente à du bénévolat c’est un engagement. Dans cet engagement et travail de groupe, il est pour moi important de trouver des réunions respectueuses et constructives, le respect des promesses faites, des formations, une écoute, des encouragements et de la satisfaction personnelle. Toujours pour servir le citoyen. Depuis de nombreux mois, je ne parviens plus à trouver certains de ces éléments au sein du groupe Objectif Citoyen. Afin de respecter la confiance que les citoyens m’ont donnée, après une mûre réflexion et une discussion familiale, j’ai pris la décision de démissionner du groupe politique Objectif Citoyen et de siéger comme indépendant. Je ferai toujours partie de la majorité et continuerai à travailler avec le MR et OC jusqu’à fin 2024, pour le citoyen. Il y a encore de nombreux dossiers à réaliser et je souhaite y apporter toute mon énergie", explique encore Thierry Eeman.

Pas question, selon lui, de se muer en poil à gratter pour la coalition de la majorité. Pas d’amertume non plus mais une volonté d’aller au terme de cette mandature en respectant son engagement et ses pairs.

L’acte de démission du groupe politique OC a été communiqué ce jour au collège communal de Celles et sera porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de sa prochaine séance. La démission de l’élu prendra effet à cette date.