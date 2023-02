À Anvaing, le Sentier de l’Amour dure… plus que trois ans (vidéo)

En couple, seuls, ou à plusieurs, tous prennent plaisir à découvrir la quinzaine d’œuvres artistiques – certaines étaient là depuis 2015 déjà – installées le long du parcours de 5,5 km. Lors d’une récente balade, on a pourtant éprouvé un sentiment de tristesse en découvrant que des installations avaient subi les affres du temps, tandis que certaines ont carrément disparu. L’issue irrémédiable de l’une ou l’autre, de type "éphémère," était connue dès le départ ; une restauration devrait suffire à rendre à plusieurs d’entre elles leur éclat d’origine ; d’autres enfin ont malheureusement subi des dégradations volontaires. Mais, en ce jour de Saint-Valentin, nous parvient une bonne nouvelle: grâce au subside de six mille euros accordé en 2021 par la Commune de Frasnes-lez-Anvaing, le "Sentier" bénéficiera, à court terme, d’un rajeunissement bienvenu.

Certaines installations ont mieux résisté

Ce projet né de l’imagination de Peter Carpentier a notamment été rendu possible grâce à la participation des étudiants de la section Stylisme de l’objet de l’École Saint-Luc de Tournai qui ont semé leurs œuvres le long d’un parcours dont le tracé "habituel" part de la Place pour se diriger vers la Maison de village (Drève), la ferme La Petite Courbe, le Caillois, la chapelle Saint-Damien, le château des Comtes de Lannoy et son étang, le "Gouffre" (connu de tous les amoureux du coin) dans son écrin boisé, puis rallie le centre du village via la rue du Curé. Si on fait l’état des lieux des différentes œuvres, près de huit ans après leur placement, que constate-t-on ?

La Dame Blanche à son emplacement d’origine, en 2016. ©EDA

La Dame blanche, aujourd’hui. ©EDA

Sur la Place, la "fusée" lunaire à damier rouge et blanc ( Ma Conquête) de Patrick Jouret a pas mal résisté au temps, l’artiste frasnois a l’habitude de faire supporter à ses créations la rudesse du climat en pleine campagne. Plus loin les structures en métal qui maintiennent en l’air les "bouteilles à la mer" ( Les Messagers) sont attaquées par la rouille. Sur le mur de cimetière, les résines de Auprès de toi, toujours, avec leurs accouplements de prénoms, ont dû être remplacées après être tombées.

Entre Coeur et âme, de Caroline Léger, en été. ©EDA

En hiver, le mur de Caroline Léger est très "végétal". ©EDA

Le mur de "gros cœurs" de Caroline Léger ( Entre Cœur et âme), se maintient en bon état, même si on ne les distingue qu’à peine, sous un couvert de végétation: un entretien régulier de la haie s’avère indispensable pour retrouver leur éclat. Au croisement de la Drève et de la rue Delcourbe, la belle photo, due à la même artiste tournaisienne, de nénuphars colorés a, hélas, été pulvérisée dans l’embardée d’une voiture. S’il est une (double) œuvre qui n’a pas bougé, c’est bien les rébus chantants ( Quelques mots d’amour) face à "La Petite Courbe".

Ils n’ont pas bougé, les rébus chantants! ©EDA

Par contre, L’Escarpolette, le banc-balançoire inspiré du tableau de Fragonard, a été détruite. Le long de la drève du Caillois, les panneaux en inox miroir de Voir son couple à l’infini n’ont pas bougé. Dans les champs, si Les amants de Magritte cache toujours sous sa coquille les idylles interdites, le nid en osier des Tourtereaux n’a pas survécu.

Parmi les œuvres qu’on ne verra plus, L’Escarpolette, mais l’idée de la balançoire devrait être maintenue. ©EDA

Narcisse, c’est du costaud! ©EDA

Au contraire de Monsieur et Madame (couple de personnages en bois), de Duetto (lutrins) et de Narcisse (miroir) du côté du château et de sa drève arborée. À la sortie du bois, la Dame Blanch a beaucoup souffert (sans doute du vandalisme), alors que la Gloriette pour palmarès, œuvre de land-art s’est naturellement désintégrée avec les années. Le site www.sentierdelamour.be tient compte de cette évolution, ne répertoriant que les créations conservent un état convenable. Onze sur 14, ce n‘est pas si mal, et les amoureux qui tentent le voyage pédestre sur les traces des Cupidons anvinois (Peter, Laurent, Cécile, Patricia… et leurs amis de l’ASBL) repartent généralement satisfaits, mais il était temps d’agir… Ce sera bientôt chose faite, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui se sont épris de ce "Love Path".

En dehors des œuvres "officielles" du Sentier, il y avait cette photo, détruite dans l’embardée d’une voiture. ©EDA

Six nouvelles œuvres

"Les étudiants de Saint-Luc sont occupés à créer de nouvelles œuvres, qui seront placées avant la fin de l’année scolaire et remplaceront les pièces manquantes. Le projet a pris un peu de retard parce qu’Annick Schotte, professeure et désigner, a arrêté l’école. Les étudiants, débordés, n’ont pas eu le temps de terminer, et, en septembre, Peter Van De Kerkhove est reparti de zéro avec ses élèves", indique Peter Carpentier, en rappelant qu’il était prévu au départ de renouveler plusieurs des installations tous les deux ans. L’Anvinois a vu certaines des six œuvres en cours de réalisation (on ne sait pas encore où elles ne seront disposées), et il se montre très enthousiaste La fusée sera repeinte, et la Dame blanche restaurée: "Elle va partir à la carrosserie. J’aimerais également que, pour que ça bouge, les grandes photos posées sur des supports soient remplacées par des panneaux noirs reprenant de belles phrases sur l’amour." L’ASBL, qui lance un appel aux bénévoles désireux d’intégrer le groupe, a fait imprimer un dépliant, tiré à 2 000 exemplaires, intitulé "Frasnes-lez-Anvaing – Dormir – Manger – Respirer " avec la liste des gîtes et B & B (une trentaine !), des restaurants et snacks avec leur horaire, des hôtels et cafés. Ils seront distribués dans ces différents lieux, déjà avant le printemps. "Ce sont eux qui nous envoient des gens vers Anvaing, qui font notre pub. On les remerciera en les reprenant sur notre site."