"Flash Glace", le nouveau foodtruck pecquois aux desserts givrés et originaux

Tout un apprentissage

À la recherche d’un nouveau projet à mettre en place qui réunirait toute la famille, le couple s’est rapidement souvenu de son expérience en Thaïlande et s’est davantage intéressé à la confection si particulière de ces glaces. "Nous voulions un concept original avec des produits faits maison avec lequel nous pourrions être au contact des gens. Un apprentissage était nécessaire pour se lancer, nous avons donc suivi une formation à distance. Il faut apprendre à faire la base qui est assez spécifique – la recette est d’ailleurs donnée avec une close de confidentialité – mais globalement on peut dire qu’elle est composée de crème entière, de sucre et de vanille", nous explique Xavier.

Ainsi, pendant plusieurs mois, chaque jeudi, Marie, Xavier et leurs deux enfants, Nell et William, se sont entraînés à réaliser ces glaces roulées dont les saveurs proviennent des ingrédients qu’on ajoute au moment de la cristallisation sur la plancha. "Tout le quartier a pu profiter de nos premiers essais, assure Marie. On a souvent distribué des glaces dans le voisinage ainsi qu’à la pharmacie où ma sœur travaille. "

Le dessert des festivaliers

Le projet s’est concrétisé une fois le foodtruck, nommé "Flash Glace", est sorti du fabricant, en octobre dernier. Celui-ci a été inauguré lors du marché de Noël de Pecq. Une expérience réjouissante pour le couple: "Malgré les -5 ou -6 degrés, nous avons quand même vendu une vingtaine de glaces ! Les gens étaient curieux de ce produit qu’ils ne connaissaient pas. "

Flash Glace propose déjà neuf goûts différents dont fraises, spéculoos, bananes, m&ms, bueno, chocolat, oréo… mais aussi avec des combinaisons. "Tout est possible à réaliser, nous proposons quelques saveurs en duo, mais nous pouvons en réaliser d’autres à la demande. La technique de la glace thaïlandaise permet cette souplesse", indique Xavier.

Ces glaciers sont sur le point de créer leur site internet et proposent déjà leurs services pour les festivals de l’été. "Nous serons présents lors d’une course à Obigies le 2 juin, et nous espérons pouvoir nous installer sur la place de Pecq en saison, projette Marie. Nous pouvons aussi prendre part à des événements privés."

Les glaces thaïlandaises pourraient bientôt devenir le rafraîchissement préféré des Pecquois au retour des beaux jours..