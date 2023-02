La question du lecteur : pourquoi ne flashe-t-on pas dans l’intra-muros de Tournai, Ath et Mouscron ?

Encore faut-il que les automobilistes respectent cette limitation de vitesse. "Depuis que la rue Royale a été refaite, des véhicules roulent fort vite", observe un lecteur. "Je me demande s’il ne faudrait pas y opérer des contrôles. Mais je ne vois jamais de radar dans les rues du centre-ville."

Des critères techniques

Des contrôles de vitesse ont lieu régulièrement en ville, indique Fabian Blois, inspecteur principal au service de roulage de la police du Tournaisis. "On en fait très régulièrement sur les boulevards Léopold et Albert, sur les chaussées de Renaix et de Douai où la vitesse est limitée à 50 km/h, etc. Mais pas forcément dans l’intra-muros."

Il y a d’abord des motifs techniques à cette situation. " L’opérateur radar doit tenir compte de toute une série de paramètres techniques pour que le contrôle soit parfaitement valable. Il faut être précis au niveau de l’emplacement: face au numéro 16, ça veut dire pas devant le 14 ou le 18. Il faut tenir compte des angles, de la stabilité de l’appareil, éviter de mettre l’appareil dans un virage, etc. Soit autant de critères techniques qui ne sont pas si évidents à respecter en centre-ville", nous dit M. Blois.

Des priorités dont il faut tenir compte

Des raisons de priorité se posent aussi. Sur la zone du Tournaisis (quatre communes), quelque 600 contrôles se font par an. "On ne peut pas répondre à toutes les doléances de riverains, sinon trois ou quatre policiers effectueraient des contrôles tous les jours au détriment d’autres missions.

On cible logiquement les axes routiers où il y a eu des accidents, parfois des accidents graves voire mortels. Quand des personnes se plaignent de comportements inadaptés dans leur quartier, on en tient compte. Nous installons parfois un analyseur de trafic pour objectiver les choses. Dans certains cas, on se rend compte qu’un aménagement urbain pourrait améliorer la situation. Quand on décide d’engager une procédure répressive, c’est vraiment en dernier recours". Le bon sens doit prévaloir, nous dit le policier. "Si on roule à 40 ou 50 km/h dans la rue Saint-Martin, sur les pavés on risque fort de laisser sur place le carter de la voiture".

De surcroît, en raison de tolérances techniques, personne n’aurait de PV en roulant un peu plus vite qu’à 30 km/h. "Nous avons déjà eu des demandes pour certaines portions de quais, et des contrôles pourraient y être réalisés. Mais on se rend compte que souvent les problèmes de vitesse sont ponctuels, sont constatés la nuit notamment".

Ath: "Objectiver le phénomène de vitesse"

Le commissaire divisionnaire Frédéric Pettiaux, chef de la zone de police d’Ath, explique lui aussi que le contrôle de la vitesse dans le centre peut présenter des difficultés pratiques. "Il est souvent techniquement plus difficile de placer un radar répressif dans un e ville que sur les grands axes de pénétration".

Il insiste sur la préoccupation principale qu’est la sécurité pour le citoyen et le comportement inadapté au volant. "Nous ne relevons pas d’accident ayant pour cause la vitesse au centre-ville. Mais certains conducteurs ont des comportements inadaptés ; nous en avons déjà interpellé quelques-uns.

Pour les radars, nous répondons aux sollicitations des citoyens en plaçant un radar préventif pour tenter d’objectiver le problème. Si le problème est objectivé, nous sollicitons l’autorisation du parquet pour pouvoir placer un radar répressif. Mais les demandes ne concernent pas spécialement l’intra-muros".

De nouvelles "Zone 30" à Mouscron

Pas plus tard que lors du conseil communal de lundi soir, de nouvelles "Zone 30" ont encore été votées à Mouscron. En un semestre, c’est la seconde fois que l’opposition s’interroge sur ce déploiement. Les socialistes disent s’étonner de cette démultiplication alors qu’il est ardu de mettre en place ce type de contrôle tandis que les Écolos précisent qu’ils n’attendent pas qu’un PV tombe dès 31 ou 32 km/h. "C’est vraiment aller chercher les comportements problématiques, ceux qui mettent en danger la vie des usagers", a résumé Simon Varrasse.

Lors de la première interpellation, le chef de zone Jean-Michel Joseph a clairement indiqué que ses hommes devaient être mobilisés ailleurs que sur des vérifications du bon respect des zones 30. Les propos du chef de corps hurlu furent plus nuancés, voici quelques jours, preuve qu’une réflexion a été et est encore menée. "Le sujet a été abordé en conseil zonal de sécurité, en présence du Procureur du Roi, concerté avec la magistrate qui a les matières de roulage dans son portefeuille. Nous allons effectuer des contrôles en Zone 30 de manière"intelligente"." Par ce terme, les autorités entendent: "Aux endroits et aux heures où, manifestement, il y a un danger. Ils seront mis en place avec la nuance qui s’impose".

À l’instar de boîtiers contrôlant notamment le passage de poids lourds en certains lieux, M. Joseph verrait bien aussi l’usage d’un contrôle automatisé. "Le collège communal m’a demandé – au milieu de la pile d’autres dossiers et sur ma proposition – que j’aille aux renseignements pour installer des moyens technologiques qui n’ont rien d’un gadget et qui permettraient de contrôler sans y mettre de personnel uniformé."