La frite, miroir de l’inflation? "On limite l’impact des augmentations sur le prix du paquet"

Chez Robert (chaussée d’Antoing, à Tournai), il faut compter 3,2 euros pour une petite frite et 4,5 euros pour une grande. "On a ouvert notre friterie en juillet 2020, entre deux vagues de covid et deux fermetures forcées de la brasserie", se souvient Robert Delvigne. En fouillant dans ses archives, le commerçant remet rapidement la main sur ses premiers tarifs. "Il fallait compter 2,5 euros pour une petite frite et 3,2 euros pour une grande. Aujourd’hui, on joue sur les quantités pour proposer un paquet plus petit. Le mini-paquet est à 2,5 euros, soit le prix de la petite frite il y a bientôt trois ans. Ce qui est certain, c’est qu’on ne répercute pas à la même hauteur la hausse du prix des matières premières et du coût de l’énergie sur notre carte. C’est impensable et ça représenterait une augmentation bien trop grande pour des clients qui ne veulent ou ne peuvent pas dépenser trop d’argent", explique le président de l’association des commerçants de Tournai.

En toute transparence, Robert Delvigne a accepté d’ouvrir sa comptabilité pour quantifier la hausse du coût de chaque produit. "La brochette de bœuf est passé de 1,59 à presque 2 euros, la baguette de 0,4 à 0,5 euro et la graisse de bœuf, de 16 à 29 euros le kilo. C’est l’augmentation la plus conséquente, hors énergie évidemment. "

À cela, il faut encore additionner la multiplication (par trois ou par quatre) des factures énergétiques. Le paquet à 1,5 euro comme au début des années 2000, est désormais une chimère. "Il faut que la frite reste une valeur sûre. Le casse-tête, c’est d’encaisser toutes ces augmentations sans trop les faire subir à nos clients", poursuit Robert Delvigne. "Un des principaux leviers, c’est la recherche de nouveaux fournisseurs ou de promotions, pour payer moins cher. En gardant à l’idée de conserver des produits de qualité."

Un casse-tête permanent, qui rentre sans doute dans l’équation au moment de trouver un repreneur. "J’ai l’âge d’être pensionné. Ma femme le sera le mois prochain. Pour l’instant, on ne trouve personne pour reprendre la friterie et la brasserie. Le contexte n’est pas propice, mais on ne désespère pas…"

"Adapter nos tarifs tous les 6 mois"

Au coin de la rue Royale et de la rue Beyaert, Fabrice Pêcheur tient le café et la friterie "Chez Pêch" depuis une quinzaine d’années. Son établissement est devenu une institution dans le Tournai intra-muros. "Aujourd’hui, la petite frite coûte 2,5 euros, la moyenne 2,9, la grande 3,9 et la familiale, 6 euros", explique "Pêch". Comme partout ailleurs, la friterie tente de ne pas trop répercuter les conséquences de l’inflation sur sa carte, en essayant de rester rentable. "On a augmenté nos tarifs en juillet 2022 et on risque de les adapter à nouveau dans les prochaines semaines", précise l’intéressé. "La graisse coûte de plus en plus cher. Mais c’est surtout les factures de gaz et d’électricité qui nous font mal. Malgré tout, les friteuses doivent continuer de fonctionner. Heureusement, certains produits comme la fricadelle restent des incontournables et sont toujours rentables. Ça compense d’autres produits qui se vendent moins et qui nous coûtent plus cher à l’achat."

Le patron de Chez Pêch peut aussi compter sur un service de livraison "qui cartonne" et une fréquentation satisfaisante de sa friterie, en dépit des cartes qui changent "tous les six mois."

"Ne pas diminuer la quantité"

À Mouscron, Delphine de Baere tient la friterie de la Grand-Place depuis 2004, "mais elle existait déjà avant qu’on ne la reprenne", précise la gérante. Dans son établissement, il faut débourser 2,6 euros pour une petite frite, 2,9 euros pour une moyenne et 3,2 pour une grande. "Quand on a commencé, c’était entre 1,6 et 1,8 euro ", se souvient la Mouscronnoise.

En deux décennies, l’augmentation n’est pas aussi conséquente qu’elle n’y paraît, mais elle s’est surtout matérialisée ces derniers mois. "Fin août, on a fait le choix d’augmenter toute notre carte de 10 centimes, pour rester dans une proportion raisonnable et limiter l’impact sur le portefeuille de nos clients. Avec les factures énergétiques, on aurait déjà pu revoir deux ou trois fois nos tarifs à la hausse depuis. Je crois qu’on devra s’y résoudre au printemps. En revanche, on refuse l’idée de diminuer les quantités par honnêteté. Actuellement, on réduit notre marge et par conséquent, nos rentrées d’argent. Mais entre cette solution et multiplier le prix du paquet par trois, on a choisi de diminuer notre salaire pour éviter de perdre nos clients."