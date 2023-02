Des trains de la ligne Tournai-Bruxelles ont disparu cette semaine des horaires de la SNCB

Une semaine plus tard, le lundi 6 février dernier, des navetteurs ont constaté que des trains avaient disparu des horaires. "Ni vu, ni connu, des trains ont été supprimés", nous dit Marc, utilisateur régulier de la ligne 94 entre Tournai et Bruxelles.

Voici un exemple. Le lundi 30 janvier, entre 6h et 8h du matin, sept trains reliaient Tournai et la capitale. Le lundi 6 février, il n’y en avait plus que six. Celui de 6 h 57 (IC2408 en direction de Liège-Saint-Lambert), entre les trains de 6 h 44 et 7 h 09, est passé à la trappe, en pleine heure de pointe, et sans information préalable. Pareille mésaventure est arrivée à des navetteurs à leur retour. Entre 15h et 17 h, deux trains ont disparu des écrans en gare de Bruxelles-Central. Ceux de 15 h 54 (IC2435) et de 16 h 54 (IC2436). "Dans un contexte de retards permanents et de hausse des prix, voilà qu’en plus, la SNCB acte une baisse de qualité de service en diminuant la fréquence des trains entre Tournai et le reste du pays pour les navetteurs…", déplore notre navetteur mécontent.

Marine, Tournaisienne aussi habituée de cette ligne de trains, pointe une perte de confort. "Il y a pas mal de trains dans ces plages horaires, mais ils se justifient pour pouvoir éviter les trains bondés: on peut décaler son départ de dix minutes pour être un peu plus à l’aise dans son wagon, avoir une place assise, lire un livre dans de bonnes conditions. C’est ça qu’on perd quand un train est supprimé en heures de pointe".

Quand on s’intéresse de près aux trois trains (IC2408, IC2435 et IC2436) concernés, on se rend compte qu’ils font partie du parcours Tournai – Bruxelles – Liège-Saint-Lambert impacté par des travaux de renouvellement de traverses à Enghien et Hérinnes, et qui vont durer deux semaines. Seuls des navetteurs qui épluchent la rubrique des perturbations et des travaux en cours sur le réseau ont pu apprendre cette information.

Les trois trains feront donc leur retour aux horaires habituels le lundi 20 février (en pleine période de congé de carnaval), pendant quelques semaines, avant de disparaître de nouveau pendant les semaines des 3 et 10 avril.

À la SNCB, on est avare de commentaires à ce sujet. On se contente de considérer de telles modifications comme de légères adaptations des horaires "pour optimaliser la circulation des trains sur certains tronçons tout en tenant compte de l’impact de certains chantiers réalisés par Infrabel".