Une famille belgo-turque de Tournai : "Quasiment tout est détruit, c’est un cauchemar"

La famille tournaisienne Gögremis-Liette suit les événements avec beaucoup d’émotion et d’angoisse. "Mercredi, il ne pleuvait et ne neigeait plus mais il faisait très froid: entre -5 et -10 degrés", témoigne Carine. Civan, son mari, est originaire d’une des régions les plus durement touchées. Pazarcik, ville de la taille de Tournai à peu près, n’est pas située très loin de l’épicentre du tremblement de terre. "Il y a beaucoup de morts et de disparus. Proportionnellement et par miracle, moins que dans d’autres grandes villes, sans doute en raison du bâti qui ne s’est pas totalement effondré, mais une grande partie de la ville est détruite. C’est comme ça sur un large périmètre qui concerne treize millions de personnes".

Les parents de Civan sont sains et saufs. Deux de ses frères et des habitants du quartier se sont organisés pour installer un campement de fortune dans un terrain vague, pour s’écarter des risques d’effondrement. " Il n’existe pas de mots assez forts pour décrire la situation actuelle. Même si la maison menace de s’effondrer, pour ne pas mourir de froid, ils ont pris le risque d’y entrer pour emporter quelques couvertures, des chaussures, des manteaux… Car pendant la nuit tout le monde était sorti en pyjama".

Les contacts avec les proches en Turquie sont assez difficiles. L’électricité a été coupée pendant de longues heures. "Le réseau s’est progressivement rétabli. On a pu avoir une conversation vidéo ce mercredi en direct sur WhatsApp."

L’AFAD (le service civil turc) a monté un campement dans un parc de la ville comprenant quelque trois cents tentes. "Des distributions de vivres commencent à s’organiser. Il faut du temps que l’aide s’organise parce que toutes les infrastructures routières ont été démolies elles aussi".

La famille a créé une page Facebook (Famille Gögremis – Pazarcik – Solidarité Belgique) pour rester en contact avec les personnes qui souhaitent apporter leur soutien. "Je partage les informations pour mes amis et connaissances qui ont rapidement demandé des nouvelles de notre famille. Beaucoup de personnes ont déjà proposé leur aide. On ne peut pas rester à ne rien faire mais à ce stade nous n’avons pas une idée claire des besoins et l’acheminement direct sera compliqué pendant un certain temps. Nous avons fait le choix d’une collecte de fonds privée. Étant donné l’ampleur de la catastrophe, je pense que les grandes organisations comme la Croix-Rouge et d’autres organisations internationales ne suffiront pas et que toutes les aides seront importantes pour tout reconstruire".