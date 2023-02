Ce véhicule, qui venait de France à toute allure, a été pourchassé par deux combis de police depuis le centre-ville. Il a emprunté le rond-point et pris la direction de Wervik. À l’intersection de la chaussée de Wervicq et de l’avenue des Châteaux, prenant son virage trop rapidement, le conducteur a perdu le contrôle et embouti une voiture immatriculée en France.

De l’animation à une heure de pointe

"Les occupants de la voiture pourchassée ont alors tenté de fuir et l’un d’entre eux a été arrêté rapidement", explique Norma Decraye, porte-parole de la police locale.

Un gros déploiement de forces de l’ordre est arrivé sur place, autour de la cité Geuten et du boulevard industriel pour attraper le ou les autres fuyards. Les policiers ont également réglé la circulation durant cette heure de pointe.

"Les images des caméras de surveillance ont été utilisées, les chiens pisteurs de la police fédérale étaient également présents, de même que les collègues néerlandophones. Nous travaillons en collaboration avec les collègues français et, pour l’heure, nous ne pouvons pas communiquer sur ce qui est reproché aux occupants de la v oiture. L’enquête n’en est qu’à ses débuts."