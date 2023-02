L’église de Froyennes a besoin d’une cure de jouvence, ce n’est pas nouveau. Du côté de la Fabrique d’église, on vous expliquera même qu’il y a une bonne dizaine d’années que le sujet est sur la table. Pour diverses raisons, des travaux n’ont pas pu être effectués jusqu’à présent mais force est de constater que cet édifice construit en 1840, principalement la tour et le clocher (débarrassée de sa croix il y a une quinzaine d’années car elle menaçait de tomber), se déglingue au fil du temps.

L’entrée de l’église a d’ailleurs déjà été sécurisée par la pose d’un portique protégeant les fidèles des retombées d’éclats de briques.

Ce sont des chutes d’éclats de briques suite aux gelées qui ont notamment été observées. ©EdA

Une mesure manifestement insuffisante si l’on en juge par le rapport établi par les pompiers de Tournai et par un avis du service juridique de la Ville qui se sont soldés par une récente décision de fermeture temporaire adoptée par la Fabrique.

Depuis, sur base des recommandations figurant dans les rapports et avis évoqués plus haut, le périmètre de sécurité a été élargi autour de l’église avec la pose de barrières Heras de part et d’autre du portique protégeant l’entrée.

Des travaux en projet après un appel d’offres

Le périmètre de sécurité a été élargi autour de l’église, et plus spécifiquement du côté du clocher… ©EdA

Du côté de la Ville de Tournai, il nous a été précisé que les travaux visant à assurer la sécurisation de l’édifice consisteraient en "un "peignage" de la façade, soit une technique visant à enlever les briques et/ou des pierres éclatées et/ou abîmées pour les remplacer par d’autres briques. Il est à noter que les briques ont pris un coup suite au gel. Elles s’imbibent d’eau et avec le gel, elles éclatent."

L’architecte de la Fabrique nous a toutefois précisé que d’autres interventions sont envisagées, notamment sur la charpente et la toiture du clocher dans le but d’y replacer la croix au sommet de ce dernier. Pour des raisons d’efficacité - et d’économie - les différents travaux devraient être effectués en une seule fois et, comme le prévoit la législation en la matière, cela implique un appel d’offres dans le cadre des marchés publics.

Une procédure qui permet de penser que le chantier ne pourrait sans doute pas débuter (au plus tôt) avant l’été prochain.

En attendant, la mise en œuvre des recommandations formulées par les services de secours et juridique de la Ville devraient permettre une réouverture des portes de l’église avant cette période. Mais aucune date n’a encore été fixée à ce niveau.

Quand on sait qu’en 2022, l’église de Froyennes a accueilli pas moins de 36 cérémonies religieuses, on comprend que la réouverture soit particulièrement attendue (même si, dans le cas d’espèce, il s’agissait en toute grande majorité d’enterrements…)

D’ici là, rien ne vous empêche d’aller admirer le calvaire situé derrière l’église et qui, lui, a fait l’objet d’une récente restauration (à revoir en vidéo en cliquant ici).