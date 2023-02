L’événement revient "après les quelques dernières années difficiles", précise l’organisation, qui promet aux visiteurs un "un large choix d’entreprises pour leur maison. "

Chose assez rare pour un salon: Belhabitat est organisé "à cheval" sur deux semaines, du vendredi 10 février à 15 heures au lundi 13 février à 19 heures.

Réunies en un seul lieu, plus de 100 entreprises sélectionnées pour leur professionnalisme et leurs compétences feront le déplacement au Centr’Expo pendant quatre jours. "Nos exposants se donneront à fond pour vous aider à réaliser vos projets de construction, de rénovation, de jardinage, d’électricité, de matériaux, d’alarmes, de financement, d’énergies renouvelables, d’aménagements intérieurs et extérieurs, d’assurances et de décoration. Vous découvrirez les dernières tendances et inspirations, les nouveautés et les innovations, le tout en un seul lieu", poursuit l’organisation de Belhabitat.

Si l’événement peut compter sur une centaine de stands et d’exposants, les à côté sont aussi soignés avec la présence d’un bar, d’une restauration variée et d’animations pour les enfants (dont un château gonflable).

La nouveauté de l’année ? Une salle dédiée aux arts ménagers. "Plus de 30 exposants vous y attendent pour vous présenter leurs meilleurs produits et services. De quoi faire d’excellentes découvertes. " Belhabitat promet des "arts de la table, des démonstrations, de l’ameublement, de la gastronomie, des vins, de l’horeca, des loisirs, du bien-être, de la décoration, de l’artisanat, des produits locaux et du terroir." Comme pour les années d’avant Covid, le salon constitue l’occasion à ne pas manquer pour tous les passionnés de la rénovation, de la construction et de l’amélioration de leur habitat à la recherche les dernières tendances, des nouveautés et des innovations. Comme le nouveau dispositif mis au point par la société dottignienne E. D. Systems (une première dans la région): la sécurisation d’un réservoir de carburant d’un camion. Une démonstration est d’ailleurs prévue ce vendredi, de 17 à 19 heures.