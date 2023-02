À Tournai, un salon où trouver des réponses et des solutions sur la thématique des inondations

Dans le Tournaisis, on connaît bien cette fameuse culture du risque. C’est d’abord autour du rieu de Barges, dont la vallée a été plusieurs fois inondée, que le Contrat de Rivière Escaut Lys a décidé de mener son projet pilote "Culture du risque inondation". Ce projet a permis d’accompagner beaucoup de citoyens dans l’adaptation de leur habitation sur base d’un audit et d’un diagnostic (gratuit) de vulnérabilité.

C’est fort de cette expertise en la matière que le Contrat de Rivière Escaut Lys organise le samedi 11 février prochain le salon "Inondea", premier rendez-vous du genre dédié à la prévention des inondations. "Ce salon s’adresse à toute personne qui peut être concernée par un risque d’inondation", explique Martin Frens, chargé de projet. "Ne sont pas visées que les personnes régulièrement inondées ou qui ont peur de l’être, c’est plus large que ça: plein de gens, aujourd’hui, s’intéressent à cette thématique et se posent beaucoup de questions en voyant ce qui se passe ailleurs. Le phénomène devient de plus en plus fréquent et de plus en plus violent, et d es gens qui n’étaient pas touchés il y a dix ou quinze ans peuvent l’être maintenant ".

Le salon a pour objectif de répondre aux questions les plus courantes sur la thématique. Est-ce que j’habite en zone à risque d’inondations ? Comment protéger ma maison face au risque ? Quels professionnels peuvent me proposer des solutions ? Comment fonctionne une barrière anti-inondations ? Comment préparer mon dossier d’assurance ? Comment agir face aux coulées de boue ? "On a souhaité rassembler sur un même site un maximum de réponses et de solutions concrètes, pour avoir des pistes réelles d’amélioration, principalement pour protéger son chez-soi".

De bonnes solutions individuelles

Outre les solutions collectives, il y a aussi de bonnes protections individuelles. "Il existe des protections très différentes. Des digues, des talus ou des fossés dans le jardin. De nouvelles techniques d’égouttage. Des systèmes sont aujourd’hui plus évolués que le clapet basique: on a des vannes automatiques, des chambres étanches spéciales avec un double clapet et protection métallique pour les rats, etc. Ces protections ne sont pas tellement coûteuses par rapport aux bénéfices qu’elles peuvent procurer, c’est pourquoi on pousse les gens à investir dans ces systèmes".

Il existe aussi de plus en plus de procédés pour empêcher l’eau d’entrer dans la maison par les ouvertures : "Des systèmes pour protéger les soupiraux, des châssis étanches qui résistent à un mètre d’eau, des portails automatiques étanches qui protègent la propriété dès qu’il y a un risque d’orage, des systè mes de batardeaux de plus en plus efficaces et discrets, etc".

Une entreprise danoise présentera à Tournai son système autogonflant innovant et étonnant qui a prouvé son efficacité dans plusieurs pays d’Europe. "Cette solution contre les inondations par débordement entoure la maison quatre façades. L’installation est fixée dans le sol et, automatiquement, la protection se lève quand de l’eau arrive".

Le public aura droit à quelques démonstrations ; sur la réalisation de fascines à l’aide de paille et/ou de branches, sur le fonctionnement des vannes automatiques dans les ZIT (zones d’immersion temporaire), etc.

Des gestionnaires de cours d’eau seront présents, comme la Province de Hainaut, le SPW (la Région wallonne est partenaire de l’événement), Ipalle. "Les gens auront des réponses à leurs questions sur la construction en zone inondable, sur l’entretien des berges de cours d’eau, etc."

Le salon « Inondea » aura lieu le samedi 11 février de 10h à 17h sur le site de l’e-campus dans le zoning de Tournai Ouest. Entrée gratuite !