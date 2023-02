Pour cette version 2023, les services des Affaires Sociales, de la Maison de la Santé et du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention du Service Sécurité Intégrale et Intégrée s’associent en menant une sensibilisation dans l’atrium du Centre administratif. Le stand "Backsafe" constitue l’élément phare de l’action. Un simulateur composé d’un jeu vidéo couplé à l’utilisation de lunettes alcovisions permet de se rendre compte de manière concrète des effets d’une surconsommation d’alcool sur la conduite.

Des conseils de prévention liés à la conduite sous influence ou à la consommation d’alcool en général sont également délivrés. Divers quiz sont également proposés.

Le stand de sensibilisation et le "Backsafe" sont accessibles dans l’atrium du Centre administratif jusqu’au mardi 7 février 2023, entre 9h et 11h ou entre 14h et 16h.