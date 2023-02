« The Warlord Tavern » traverse le temps avec ses deux spécialités

Depuis le 15 décembre dernier, "The Warlord Tavern" s’est installée à la rue des Puits-l’Eau, dans l’ancien commerce du papa des géants tournaisiens, Édouard Tréhoux.

"Il faut savoir qu’à Tournai, il y a une grosse communauté de rôlistes, dont les patrons de ce bar. Ils ont mûrement réfléchi l’idée de créer une sorte d’auberge grandeur nature, lieu commun du jeu de rôle médiéval fantastique. Il fallait pour cela trouver un bâtiment qui colle à l’ambiance", indique Ethan Thiry, barman.

Les rôlistes ne sont pas des satanistes

Ne dites plus "Garçon", mais "Tavernier". Passer la porte de cet endroit à l’identité propre est comme entrer dans un autre univers.

"Pour l’instant, les clients viennent pour boire un verre… et disent qu’ils vont revenir (rires). Mais on a aussi un espace réservé aux jeux d’improvisation et aux Wargames (jeux de stratégie militaire sur table). Cette partie est en développement, avec pourquoi pas des initiations possibles", explique Sephi, également barman.

Surnommé comme un personnage de jeu vidéo au point d’oublier parfois son véritable prénom, celui-ci ajoute: "Il y a eu beaucoup de préjugés dans les années 80. Cette pratique était souvent assimilée au satanisme. Ça n’a duré qu’un temps. Grâce au cinéma, je crois que l’image des rôlistes a évolué. Aujourd’hui, soit les gens sont curieux, soit ils disent simplement qu’ils ne veulent pas s’essayer, parce que ce n’est pas pour eux".

Ethan Thiry poursuit: "Les possibilités sont infinies. Le public a souvent l’impression que ce n’est que fantastique, mais il y a d’autres thématiques comme le futurisme, le postapocalyptique. Mine de rien, certains sont calés en événements historiques grâce à l’invention de leurs personnages".

Deux spécialités: l’hydromel et l’hypocras

La décoration et le fond musical celte, irlandais ou de pirate donnent le ton à cette ambiance atypique.

Et niveau boissons ? De l’hydromel et de l’hypocras bien sûr ! "Ce sont les deux spécialités. C’était logique, parce que ce sont les deux breuvages emblématiques de la période médiévale. Il y a six variétés d’hydromel".

L’endroit a déjà reçu de bons retours. Les gérants du bar ont également décidé d’être actifs sous forme de sponsoring. C’est-à-dire que les bénéfices générés seront redistribués dans le but de soutenir financièrement le secteur des coopérateurs locaux.

Les propositions d’associations sont les bienvenues !