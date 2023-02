Mouscron: le festival À Cloche-Scène se met à l’heure du carnaval

Pour sa 32e édition, À Cloche-Scène se déroulera durant ces vacances de carnaval. Pourquoi ?

Suite au changement des rythmes scolaires, il a fallu choisir entre deux options: programmer le festival durant les congés de détente, en février, ou durant ceux de printemps, en mai… On a opté pour février, pour des raisons météorologiques d’une part: les gens sont sans doute plus enclins à venir en salle en cette période que durant les premiers beaux jours de mai. D’autre part, ce mois-là sera proposé un événement autour du Moyen Âge au château des Comtes, orchestré en grande partie par le centre culturel aussi, ce qui nous aurait fait deux grosses organisations sur le même mois.

Changement de date donc, mais pas de concept ?

Non, la formule, qui fonctionne bien, reste la même. Il s’agit de proposer deux spectacles par jour pour deux tranches d’âge différentes: les très petits et les plus grands (NDLR: sauf le jeudi, le spectacle de magie étant très prisé par tous les bambins, et le vendredi, jour du concert de clôture). Certains de ces spectacles, surtout ceux destinés aux tout-petits, sont doublés parce que la jauge est très petite, le public étant souvent installé sur la scène. Ce sera le cas pour "Au fil de mon île" (dès 18 mois) et "Ballroom" (dès 1 an), les 21 et 22 février.

Comme les années précédentes, après chaque spectacle, un atelier "pour tous" sera proposé par la Ligue des Familles. Celle-ci organise également, le vendredi après le concert, un goûter avec des produits et partenaires locaux.

Les régionaux de cette édition 2023, ce sont les Mouscrobes (troupe d’improvisation théâtrale de Mouscron)…

Oui. Ils étaient prévus pour le festival 2020 déjà mais le Covid est passé par là, et l’année dernière, ils n’étaient pas disponibles. L’impro est un peu un monde à part dans le théâtre. Les Mouscrobes ont ainsi leur mode de fonctionnement propre, ils jouent souvent à la salle La Grange, sont invités par d’autres troupes d’impro.. Avec "Et si on disait que", ils ont imaginé un spectacle adapté aux enfants: ce sont ces derniers qui vont créer l’histoire et deux récits complètement différents naîtront ainsi deux séances prévues le 22 février (à 15h – complet- et 17h). C’est magnifique de voir la troupe rebondir sur les mots des enfants et ce qui est chouette aussi, c’est de permettre à ces derniers d’avoir connaissance de cette technique de théâtre particulière, que l’on peut pratiquer à Mouscron, mais aussi à Tournai ou encore à Comines.

Depuis des années, chaque spectacle coûte 3 €, et même 2€ pour les membres de la Ligue des Familles et les bénéficiaires d’Article 27. Le festival résiste donc à l’inflation ?

On s’est posé la question d’une éventuelle hausse cette année mais on souhaite vraiment que le festival soit accessible aux familles ; on veut permettre à tous d’y assister. On reçoit heureusement des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Province de Hainaut et cette année, on a la chance d’avoir noué un nouveau et heureux partenariat, avec le Lion’s Club Castellerie Mouscron.

Les spectacles programmables dans un festival jeune public sont-ils aussi nombreux désormais qu’avant le Covid ?

Je n’ai pas senti d’essoufflement au niveau des créations, les compagnies sont vraiment reparties de plus belle ! D’année en année, aux Rencontres théâtre jeune public à Huy, un nombre croissant de spectacles sont même présentés aux programmateurs, et ne se produisent là que les compagnies belges francophones, après une sélection ! Il y a énormément de propositions, et tout est de qualité.

Est-ce que les thèmes abordés par les compagnies ont changé, depuis les débuts du festival ?

Oui, ceux-ci correspondent en fait à l’ère du temps. On parle désormais beaucoup d’environnement et d’écologie, de la condition de la femme, même chez les tout-petits, de respect des différences. Les thèmes du harcèlement scolaire et des difficultés d’apprentissage sont aussi évoqués, même si on propose davantage ces spectacles lors des "matinées scolaires" que lors du festival.

À Cloche-Scène, du 20 au 24 février au centre culturel. Paf: 3€ ; 2€/membres Ligue des Familles et Art.27. Les stages organisés par les Jeunesses Musicales dans le cadre du festival sont complets.

www.centrecultureldemouscron.be/a-cloche-scene

056 860 160