Comines-Warneton: le SPW met la main au portefeuille pour la N515

Dans la rue de l’Église, au Bizet, la pose d’une priorité de passage a été votée à l’unanimité, avec des panneaux fléchés. "Une fois les impétrants renouvelés, les trottoirs ont été refaits et, à présent, nous assurons la sécurité de cet endroit où se trouvent deux écoles et une crèche, a expliqué Philippe Mouton. Dès que la météo le permettra, l’asphaltage final de la rue sera réalisé."

Éric Devos s’est inquiété que l’axe Bas-Chemin/Chemin d’Halluin est nettement plus fréquenté depuis l’ouverture de la route portuaire puisque de nombreux automobilistes l’empruntent pour éviter le centre-ville. Ne serait-il pas possible de faire un comptage ? Réponse de Didier Soete: "Cette route n’est pas encore achevée et l’on commencera bientôt la pose de l’éclairage public ; ce qui exigera de la placer en sens unique. La route n’existe pas encore sur les GPS et une signalétique doit être installée pour ceux qui viennent de la France. S’il faut faire une étude, c’est quand tout sera terminé."

Du concret pour la N515

En fin de séance, L’échevin Didier Soete a annoncé de bonnes nouvelles pour la réfection de la N515, soit la rue de Ploegsteert. En effet, une lettre datée du 2 février est arrivée en provenance du cabinet du ministre Henry: elle officialise le fait que trois millions d’euros seront débloqués pour effectuer les travaux de rénovation en 2025. Dans l’attente, le SPW va assurer la sécurité des usagers et, dans ce cadre, une première section de 200 mètres, fortement dégradée, sera réhabilitée au premier trimestre 2023, soit dans les prochaines semaines. Le tronçon concerné commence à hauteur du chemin Crampon pour remonter vers Le Gheer.

Le fait que le championnat national de cyclisme, qui se tiendra le 25 juin à Izegem, passe par la N515 a pu jouer dans la décision du SPW, d’autant plus que le sol cominois sera le seul tronçon wallon foulé par les coureurs ! Il ne faudrait pas qu’il y ait un accident !

Bien qu’il se réjouisse des perspectives pour la N515, David Kyriakidis s’est dit déçu qu’on ne fasse rien pour la rue du Touquet, en tout aussi mauvais état. Réponse d’Alice Leeuwerck: "Au budget 2023 de la Ville figure une planification des travaux pour cette rue, mais nous devons attendre l’approbation du budget par la tutelle pour libérer l’argent, soit 130 000 €."

La problématique est particulière car seule une partie de la rue du Touquet est communale. "Le SPW sous-estime le passage sur cette route ! Il y a un trafic monstre, souvent de transit. C’est infernal, principalement le matin et le soir !", renchérit Didier Vandeskelde.

Il est aussi prévu de faire des réparations sur la rue du Gheer, dans sa partie qui longe la RN58.