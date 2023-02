Une toiture métallique provisoire pour la Halle au Draps à Tournai (Diapo)

Comme on peut le deviner aisément, c’est pour protéger le chantier (et l’intérieur) des intempéries qu’une imposante toiture métallique est posée au-dessus de l’espace qui accueillait l’ancienne verrière.

Cette couverture provisoire, faite de travées et de tôles, est composée de plusieurs sections qui ont été construites en partie sur le sol de la Grand-place ainsi que sur celui de la place de Nédonchel.

Au total ce sont huit éléments de 3 tonnes chacun que la grue de la société Dufour (section levage et manutention) hisse à une hauteur de 32 mètres. Certains d’entre eux ont d’ores et déjà été positionnés ce lundi, au moyen d’une grue susceptible d’amener de telles charges à 58 m de hauteur maximum, ce qui laisse une sérieuse marge de sécurité.

Les autres sections — stockées du côté de la place de Nédonchel - seront amenées au-dessus du chantier d’ici la fin de cette semaine.

En principe, cette toiture provisoire devrait rester en place jusqu’au mois de juillet. Rappelons que la Halle aux Draps rénovée ne devrait pas être opérationnelle avant le mois de septembre.

Dans un premier temps, il avait été prévu que le chantier devait être terminé pour la fin de l’année dernière mais c’était sans compter sur certains aléas comme la découverte, par exemple, d’une ancienne cave non répertoriée qui a nécessité une sécurisation et un remblai non prévus au départ.