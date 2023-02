Parmi les points à l’ordre du jour, évoquons tout d’abord la présentation du budget 2023 du CPAS de Mont-de-l’Enclus. Au service ordinaire, les dépenses dépassent d’un rien le million d’euros, dont plus de 50% pour le personnel. Les recettes s’élèvent à 984 679 euros, dont près de 90% pour les recettes de transfert (dotation communale, subsides, etc). La majorité a ainsi rappelé les différentes missions du CPAS local et le nombre de bénéficiaires. Parmi les chiffres à retenir, citons les 14 364 repas distribués chez 63 bénéficiaires. Pour l’année 2023, l’institution veut développer le taxi solidaire, adhérer à l’AIS (agence immobilière sociale) et acheter un nouveau véhicule pour le service repas, qui fonctionne à plein régime.

2. Trois bornes de recharge pour les véhicules électriques

"Nous embrayons sur l’appel à projets lancé par la Région wallonne récemment et avons chargé l’intercommunale Ideta de s’occuper de l’implantation de trois bornes de recharge pour les voitures électriques", indique Jean-Pierre Bourdeaud’huy. Le conseil communal devait déterminer les endroits proposés pour accueillir ces bornes. "Il y en aura une à la maison des randonneurs, une sur la place d’Ansoereul et une dernière sur le parking de l’église d’Orroir", précise le bourgmestre.

Certains Enclusiens se souviendront certainement que des bornes ont précédemment été installées, il y a plus de dix ans. "Ideta s’était déjà chargé de l’installation, mais les bornes nécessitaient de créditer une carte avec un montant de plusieurs centaines d’euros, le fonctionnement était contre-intuitif. J’espère qu’elles seront réhabilitées et mises à jour avec le nouveau système."

La commune de Mont-de-l’Enclus veut aussi installer, sur fonds propres cette fois-ci, plusieurs bornes de recharges pour vélos électriques. "L’endroit souhaité est évidemment l’Enclus-du-Haut, à proximité immédiate de la maison des randonneurs. C’est un point stratégique pour les touristes d’un jour et ça répond non seulement à un besoin, mais aussi à notre volonté de rendre plus attrayante notre commune." L’installation est souhaitée avant la fin de l’année 2023.

3. Développement d’un réseau de vidéosurveillance

Les conseillers communaux ont également donné leur accord de principe pour le placement de caméras de vidéosurveillance sur la voie publique. "Le terrain de tennis, le skatepark ou les trois géants récemment installés sont victimes d’actes de vandalisme", déplore le bourgmestre. "Parfois, ces faits arrivent deux ou trois jours seulement après une réparation. Ce sont des actes que l’on peut éviter en choisissant une dizaine d’endroits pour y placer des caméras. Avec ce système, nous interviendrons plus rapidement pour identifier les fauteurs de trouble." Le sentier Éric Lepic, la cafétéria du terrain de football ou le parc de Russeignies sont (parmi d’autres) les endroits retenus. 10 000 euros seront nécessaires pour mener à bien ce déploiement.

4. Mise à l’honneur de Sébastien Casaert

Colombophile de renommée internationale, premier belge aux Olympiades de Colombophilie, Sébastien Casaert a été mis à l’honneur jeudi soir, à la fin du conseil communal en présence de son fils Hugo, qui emprunte la trajectoire de son illustre paternel.