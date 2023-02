Tournai : Le Ministre Vandenbroucke a visité les unités de soins intensifiés du CRP les Marronniers

En effet, le centre tournaisien a, depuis 2019, développé un projet pilote qui s’oriente vers une nouvelle manière de traiter la psychiatrie en réduisant le nombre de lits en hôpital et en renforçant les suivis à domicile. Cette modification dans l’organisation du travail a permis l’intensification de certaines unités de soins du Centre hospitalisé spécialisé qui accueillent quotidiennement des adultes en situation de crise. "Bien que nous ayons réduit les lits, nous avons gardé le même nombre de soignants, ce qui a permis de dégager plus de temps pour être auprès des patients, et donc un meilleur accompagnement pour leur proposer un projet de rétablissement mieux adapté à leurs besoins, explique Cindy Delbart, infirmière en chef. L’encadrement est ainsi mieux réalisé et peut durer moins longtemps."

Des innovations soutenues par le Ministre

La suppression de lits a également permis une meilleure organisation dans l’infrastructure générant davantage de chambres individuelles ou encore de locaux disponibles pour des activités en groupe. Ayant moins de patients hospitalisés, l’équipe soignante a, en parallèle, pu développer pour les personnes nécessitant un cadre intensif et sécurisé des traitements innovants tel que l’aromathérapie ou encore la musicologie.

Le Ministre Vandenbroucke a trouvé la mise en pratique du projet pilote aux Marronniers très intéressante. "Je suis très impressionné par le dévouement du personnel et cette volonté de chercher des solutions novatrices ce qui requiert des professionnels très polyvalents, assure le Ministre des Soins de Santé. Nous allons investir massivement dans les soins de la santé de mentale pour compenser notre lacune historique dans ce domaine. Nous visons essentiellement la première ligne, les soins ambulatoires, afin de mettre l’accent sur la prévention, mais nous sommes également en train de soutenir des projets de centres" high and intensif care ". Ces établissements fonctionnent de manière assez similaire aux Marronniers avec une prise en charge intensifiée. Constater de si bons résultats au centre tournaisien, c’est très encourageant. "

Un modèle à reproduire

Le centre psychiatrique les Marronniers, satisfait des premiers résultats dans son centre hospitalisé spécialisé, compte développer son intensification des soins dans son hôpital psychiatrique de sécurité (HPS). "Au sein de l’HPS, nous avons connu quelques évolutions ces dernières années. Le nouveau profil de la patientèle, le nombre de situations de crise dans le cadre des admissions et la future nouvelle infrastructure (de 272 lits en remplacement d’anciens bâtiments) ont conduit le CRP à entamer un grand chantier de réorganisation du projet médical de l’HPS ", explique Vincent Hecq, Directeur général ad interim.

Cette volonté de réorganisation permettra au CRP de "c ontinuer à s’inscrire dans les principes qui guident la réforme de la santé mentale, à savoir: la participation du patient et son rôle central dans son projet de soins à travers des méthodes modernes de traitement", précise le directeur médical, Benjamin Delaunoit.