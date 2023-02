Quatorze Ukrainiens sont arrivés à la résidence-service à Hérinnes

La convention a été signée avec le gouverneur en octobre dernier et les réfugiés ont commencé à poser leurs valises à Hérinnes depuis ce début janvier et continuent d’arriver au compte goûte. Actuellement quatorze personnes venues d’Ukraine ont rejoint la résidence-service.

Une intégration réussie

"Bien que nos résidents avaient un peu d’appréhension, le premier couple ukrainien, arrivé le 3 janvier, a rapidement apaisé les esprits, tellement leur intégration fut un succès. Ils ont participé à la galette des rois, et c’est même le monsieur qui a eu la fève. C’était l’occasion de leur parler de cette tradition qu’ils ne connaissaient pas, raconte Julie Opbrouck, directrice de la résidence-service. On sent que les Ukrainiens ont plus l’habitude de vivre en communauté. Ils viennent en aide à nos résidents qui ont plus des difficultés de mobilité, ils participent aux activités que nous organisons, et essaient de retenir quelques mots en français."

Les réfugiés sont regroupés par couple ou par deux personnes du même genre dans les appartements. Ils en occupent sept pour le moment, mais huit autres logements accueilleront encore des Ukrainiens qui arriveront prochainement.

Pour favoriser l’intégration de ces potentielles trente nouvelles arrivées, des traductrices viennent en renfort de l’équipe de la résidence. "D’ailleurs, depuis cette semaine, des cours de français seront proposés aux Ukrainiens. Une dame viendra également chaque mercredi pour un check-up médical spécialement pour eux ", indique la directrice.

Un séjour temporaire

La plupart des réfugiés considèrent leur séjour en Belgique comme temporaire. Étant privés d’électricité et de chauffage dans leur pays, certains ont vu la Belgique comme une solution pour passer l’hiver avant de regagner leur pays.

"Nous savons que pour la rentabilité de notre résidence-service l’arrivée des Ukrainiens est une solution à court terme. Pour l’instant, nous savons que si l’un d’entre eux part, il sera rapidement remplacé par un autre réfugié. Cependant, à terme, nous mettrons tout en œuvre pour remplir cette résidence et devenir autonome. Nous nous tournons vers un prestataire qui cible les personnes âgées afin de nous aider à amener de nouveaux résidents. Cela dit, peut-être que certains Ukrainiens se sentiront bien chez nous et resteront… " projette Rémi Cougnet