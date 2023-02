Quai Notre-Dame à Tournai, une nouvelle vie pour une maison de style louisquatorzien

Le dossier déposé voici quelques jours aux services d’urbanisme prévoit de transformer une façade classée ainsi que de rénover et assainir le bâtiment situé aux numéros 19 et 20 du quai Notre-Dame. Les deux immeubles contigus ont déjà fait l’objet d’un précédent chantier de transformation vers les années 2000. Les affectations resteront inchangées: un rez-de-chaussée commercial et un vaste appartement implanté aux premier et deuxième étages.

Sur la façade principale, la porte gauche, au numéro 20, sera préservée ; les portes-fenêtres existantes seront remplacées par des fenêtres identiques à celle du n° 19, avec la création de nouvelles allèges (mur d’appui) en pierre bleue.

Au numéro 19, à droite, l’auteur de projet souhaitait dans un premier temps conserver uniquement la porte de droite et remplacer la porte centrale par une fenêtre avec reconstruction d’une allège. Les deux portes seront finalement conservées pour laisser une trace d’un ancien passage latéral droit qui permettait d’accéder à l’arrière de l’îlot.

Le bâtiment visé fait partie d’une succession de maisons construites entre 1680 et 1685, lors de la rectification des quais par Louis XIV, dans le style louisquartorzien caractérisé (notamment) par une alternance entre la pierre (au niveau des encadrements des percements et des bandeaux) et la brique (pour les allèges, trumeaux et entablements).