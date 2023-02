Le Tournai d’avant: liesse, eau et indépendance se conjuguent

Grandiose, ce 75e

Cette année-là se conjuguent deux événements heureux. La distribution d’eau s’ouvre et l’on célèbre le 75e anniversaire de l’indépendance de la Belgique à laquelle Tournai participa activement.

Le corps des pompiers en uniforme de 1830 parade fièrement sur la Grand-Place. ©EdA

Œuvre pie, la Ville désire que cette journée du 21 mai soit partagée. Aussi, les communes des cantons d’Antoing, Celles, Leuze, Péruwelz, Templeuve envoient-elles, avec leurs représentants politiques, l’essentiel de ce qui constitue leur quotidien : une harmonie, les sociétés d’archers et/ou de pompiers, avec souvent des rappels historiques dans les costumes.

Toutes ces délégations, au départ de Saint-Jacques, suivront les édiles de la ville de Tournai qui réunit, derrière le conseil communal une belle brochette de sociétés. soit la musique et le corps des Volontaires Pompiers, douze sociétés chorales, seize actives en Mutualités et Secours, huit sociétés d’agrément (archers, bourleurs, gymnastique), les Anciens Militaires et la musique du 1er régiment des Chasseurs à cheval, etc.

Vient alors le cortège historique, haut en couleurs, groupant un peloton de la Cie des Artilleurs Volontaires en costume de leur fondation en 1831, la Garde bourgeoise, ici en uniforme de 1830, un peloton du 1er Régiment des Chasseurs à Cheval tel que fondé à Tournai en 1830. Un char allégorique, Glorification de la Belgique selon les dessins de A. Huglo et G. De Porre, précède des gendarmes à cheval.

Le passage du cortège souleva de nombreux bravos parmi les spectateurs. ©EdA

Malgré le temps incertain, les Tournaisiens sont dans les rues de bon matin, rejoints par les 15.000 voyageurs venus en train, tous désireux de ne rien manquer du spectacle.

Celui-ci débute à la gare où débarquent à 14h L.L.A.A. Albert en grande tenue de général et Élisabeth. Comme partout, la station n’est que fleurs, guirlandes et drapeaux lorsque le bourgmestre Victor Carbonnelle présente les très nombreuses personnalités avant le départ pour l’hôtel de ville, parmi les acclamations sans fin de la foule.

Les communes ont fait oeuvre d'imagination comme dans ce char qui est appel à la liberté. ©EdA

A l’hôtel de ville, M. Carbonnelle ouvre la série de discours: "Notre ville a tenu à fêter le 75e anniversaire avec l’éclat, la grandeur, la solennité méritée, notre livre d’or s’enrichit d’une nouvelle page" ; le prince y répond aimablement rappelant "l a fidélité de Tournai depuis une indépendance à laquelle elle prit part, elle est un centre d’art et de culture qu’activent des hommes remarquables".

Une ville en liesse. ©EdA

La partie la plus émouvante se passe lors de la visite de l’hôpital civil. Car le couple princier, accueilli par Ch. Roger, va visiter les divers services, s’entretenir avec les vieillards, les malades, la princesse Élisabeth surtout dont la simplicité, la cordialité, la gentillesse, on fait pleurer bien des yeux.

Mgr Walravens, évêque, promena le couple et sa suite jusque dans le chœur de la cathédrale et ce fut ensuite sur la Grand-Place que le cortège historique défila en bon ordre.

La ville en liesse. ©EdA

Il s’agissait d’ouvrir la distribution d’eau ; les ingénieurs Richoux et De Geynst ont montré au prince Albert la clef spéciale enrubannée des couleurs nationales. La clef tourna, l’eau jaillit.

Les prince et princesse quittèrent la cité de Clovis illuminée à 19h, mais la fête se poursuivit au son des orchestres, de pièces patriotiques, d’un feu d’artifice, digne couronnement d’une journée de gala.