Aux USA, Emma plonge dans l’eau glacée et fait « rayonner » son village de Pottes

Le Polar Bear Dip fait partie des nombreux défis organisés lors d’un festival baptisé Tip Up Town, sur les rives du lac Houghton. Située au nord des États-Unis, dans la région des grands lacs, l’étendue d’eau d’Houghton est recouverte d’une couche de glace que les organisateurs du festival ont percée pour les besoins d’un défi: plonger et nager dans l’eau gelée, comme un ours polaire !

Ils ne sont pas nombreux à oser se mouiller dans une eau qui flirte dangereusement avec la barre des 0 °C. Parmi les téméraires, une jeune habitante de Pottes ! Emma Leclercq a décollé pour le Michigan le 24 août 2022. "Je préparais déjà mon séjour aux USA depuis deux ans. Après avoir terminé mon année de rhéto à Kain, j’ai su officiellement que je partais le 16 août dernier, date à laquelle j’ai obtenu confirmation de ma famille d’accueil", détaille l’intéressée. Un réel soulagement pour Emma, qui avait finalisé son inscription en septembre 2021. "Je suis restée dans l’expectative pendant onze mois, jusqu’au moment où j’ai su que mon rêve devenait réalité."

À 18 ans et un mois, la Pottoise décolle pour le Michigan où l’attendent Christopher et Molly, sa famille américaine. Cinq mois après le début de sa parenthèse au pays de l’oncle Sam, Emma précise qu’elle n’a "pas le mal du pays" et qu’elle est "très heureuse" aux USA, où elle suit une deuxième année de rhéto.

« J’ai retrouvé mes orteils »

Récemment, celui qu’Emma appelle son "père d’accueil" lui a soumis une idée un peu folle: "Il voulait faire 300 kilomètres aller-retour pour plonger dans un lac gelé. J’ai dit oui sans avoir hésité une seule seconde. Je suis venue aux États-Unis pour vivre l’expérience pleinement. Après tout, on n’a qu’une vie", lance l’étudiante.

Des propos qu’elle ne regrettera pas, même sur le plongeoir, en face d’une piscine creusée dans la glace. "Le choc, c’était plutôt de voir autant de spectateurs nous observer car le Tip Up Town est un festival très populaire dans l’état du Michigan" Au moment de faire le grand saut, aucun temps d’arrêt, aucun pas en arrière: Emma y va franco. "Avec l’adrénaline, ça s’est bien passé. Mais j’ai mis quelques minutes avant de redécouvrir que j’avais des orteils."

Mission accomplie. Et cerise sur le gâteau, ses brasses n’auront pas été vaines. "Lors de l’inscription, j’ai précisé que je venais de Pottes, en Belgique. Je ne le savais pas, mais l’organisation distribuait un prix au participant le plus éloigné du lac Houghton. J’ai battu un jeune homme originaire du Texas, qui croyait rafler la mise."

Sur la page Facebook du Polar Bear Dip, on peut donc lire: "Emma came all the way from Pottes, Belgium to jump today", traduisible par "Emma a fait le chemin depuis Pottes, en Belgique, pour plonger aujourd’hui ". Un beau clin d’œil pour le village, qui fait parler de lui jusque dans une petite bourgade du Michigan !