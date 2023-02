Gautier Facon démissionne des Engagés (cdH): « à Mouscron, rien n’a été fait pour les jeunes depuis 2012 »

Le conseiller communal a remis sa démission à son parti, une quinzaine de jours après avoir annoncé la création d’un nouveau mouvement, "Génération Mouscron", axé sur la jeunesse.

Depuis ? Des fameuses vagues secouent, en interne, la section locale des Engagés, déjà fragilisée par le départ de Jonathan Michel en septembre 2021. Les remous emportent désormais Gautier Facon, qui a volontairement pris le large. "Je me suis engagé en toute naïveté en faisant partie d’un groupe. Je me suis vite rendu compte que nous vivions dans un monde politique dans lequel l’égoïsme prime le bien commun ", explique l’élu dans sa lettre de démission. "Je ne peux plus côtoyer des membres qui agissent par jalousie, des personnes qui cherchent en toutes circonstances à maximiser la satisfaction de leurs propres intérêts en dénigrant les jeunes générations."

Boycotté par ses pairs ? C’est ce que l’élu dénonce

Son principal combat politique ? Agir pour la jeunesse. "À Mouscron, rien n’a été fait pour eux ou avec eux, depuis 2012", déplore Gautier Facon avant de monter crescendo dans les reproches. "Certains ne respectent pas l’accord de mi-mandat, la vision politique est floue et chacun travaille de son côté. "

Comme point de non-retour, l’élu évoque la tenue d’une réunion " programmée " pour le " boycotter " et le " court-circuiter ". Il met en cause deux élues des Engagés et verse dans le règlement de compte lorsqu’ il explique que ces projets personnels (Carrefour Express, centre de bien-être, Gestion Centre-Ville etc) ont été "s abotés à cause de certains politiciens locaux." Faut-il y voir un fond de vérité ou une forme de paranoïa ? Les propos du conseiller communal risquent de causer un fameux tsunami dont les effets dépasseront certainement la petite "popote interne" du parti.

Et d’un point de vue purement factuel ? Gautier Facon pourrait désormais siéger comme indépendant. À moins qu’il ne se retire de la vie politique ou rejoigne un autre parti. Toutes les hypothèses restent possibles. Peu importe le cas de figure, si sa démission s’acte dans les faits, le cdH conserverait 17 des 37 sièges au conseil communal, soit deux de moins qu’en octobre 2019.