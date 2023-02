En Wallonie picarde, comment choisit-on l’emplacement des bornes de recharge pour véhicules électriques ?

La tâche de localiser les bornes a été confiée aux agences de développement territorial sur la base d’une cartographie des lieux susceptibles d’accueillir le mieux plus de deux mille bornes sur les voiries communales de Wallonie. Soit quelque 150 en Wallonie picarde, sur base de la superficie, du nombre de communes et de la densité de population.

Les communes étaient libres de répondre à l’appel à projet, individuellement ou de façon collective (avec Ideta ou l’IEG). Seule la commune d’Ellezelles a décidé d’y aller seule. "C’est parce que nous travaillions déjà sur un projet de bornes de recharge au centre du village d’Ellezelles, à associer à deux véhicules partagés. Nous allons bien lancer ce projet, après nous verrons comment poursuivre sur cette voie", indique l’échevin de la mobilité, François Otten.

Pas que de la rentabilité

La Région wallonne va analyser toutes les propositions qui lui parviendront d’ici la mi-février. C’est ensuite seulement que les communes auront l’occasion d’adhérer à une centrale d’achat auprès d’un concessionnaire.

La localisation des bornes se fait selon des considérations techniques et financières. "On ne sait pas mettre des bornes partout. On s’est donné comme règle de ne pas implanter de borne au-delà de 25 mètres d’une cabine du réseau de distribution ou d’un câble d’alimentation 400 volts."

Le critère de la rentabilité ne sera pas l’unique pris en compte. "Des bornes seront installées dans des endroits où elles ne seront pas forcément utilisées 24h/24. Le gouvernement wallon vise l’ensemble du territoire, avec une borne au moins dans chaque commune, et s’attend dès lors à ce qu’elles ne soient pas toutes rentables. Pour garantir ce service public, la Wallonie prendra en charge le déficit d’exploitation des bornes par l’opérateur privé. C’est en connaissance de cause. Car ce sont surtout ces bornes-là, en dehors des lieux où il y a un turn-over important des véhicules, qui vont contribuer à rendre la technologie attractive et crédible".

Les anciennes bornes réactivées

Quid des bornes déjà existantes (49), déjà mises en place par Ideta il y a quelques années, désactivées quand le fournisseur avait décidé d’augmenter les coûts de gestion des infrastructures suite à un manque de rentabilité ? Une grande partie d’entre elles seront incluses dans le nouveau réseau d’installations publiques. "La connexion au réseau électrique est déjà effective dans ces cas-là, ce qui leur offre un avantage ; elles devraient être opérationnelles parmi les premières".

Quand les premières bornes seront-elles opérationnelles ? En principe, fin 2023 – début 2024.

Un contrôle essentiel

La question du contrôle se pose bien sûr. Comment se fera-t-il ? "Pour éviter trop de voitures ventouses, différents systèmes existent. Un des plus courants est de facturer un forfait relativement dissuasif au-delà du temps de connexion normal".

Il y a eu par ailleurs une modification récente du code de la route selon laquelle la police peut verbaliser les véhicules électriques stationnés sur une place destinée à recharger un véhicule sans aucune connexion au câble.