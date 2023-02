Sabrina De Mey, intronisée grand maître de la guilde du Mutiau à Tournai

En stand-by depuis la crise sanitaire

Les aléas de la vie, les impératifs et obligations de chacun en plus de la situation sanitaire de ces dernières années ont fait que la guilde était un peu en stand-by ces derniers temps.

Chaque année, les membres toujours actifs se retrouvent le jour du lundi perdu pour prendre l’apéro traditionnel et fêter l’événement avec quelques sympathisants.

"Constatant que tout ce groupe était en demande et reste désireux d’œuvrer pour la région, principalement pour ses produits et ce, afin de leur redonner les titres de noblesse qu’ils méritent, les membres de la guilde ont décidé d’élire un nouveau grand maître qui amènera un nouveau souffle et mènera à bien de nouveaux projets", précise Sabrina De Mey.

Un concours en 2023, avis aux amateurs

" Depuis plusieurs semaines, j’avais recontacté l’équipe en exprimant mon envie de refaire vivre la guilde, lui exposant un projet qui, je le pense, aidera à nous remettre sur les rails, nous explique le nouveau grand maître. Chacun d’eux s’est montré enthousiaste et c’est ainsi que le 9 janvier, à ma grande surprise, je fus invitée à endosser le rôle de grand maître.

Je suis très enthousiaste et prête à relever ce défi et depuis ce jour, toute l’équipe est déjà à pied d’œuvre pour proposer et mettre sur pied de nouvelles initiatives.

Ainsi donc, il y aura entre autres, dans un premier temps, de la promotion de produits via les réseaux sociaux, et très probablement dans le deuxième semestre le lancement d’un nouveau brassin de Mutiau.

D’autres choses s’organiseront dans le courant de l’année mais notre événement phare 2023 sur lequel nous sommes tous à pied d’œuvre est le concours du meilleur Mutiau de Wallonie Picarde. Celui-ci sera proposé aux professionnels ainsi qu’aux écoles de la région et il y aura également une catégorie "amateurs". Certaines personnes ayant eu vent du projet sont déjà enthousiastes!

Nous invitons donc, dès à présent, les personnes désireuses d’y participer à se faire connaître auprès des membres de la guilde. Les informations, règlement et modalités arriveront prochainement ".

Nous reviendrons dans nos pages agenda sur les différents événements que proposera la guilde au fil des prochains mois.

Connaissant le talent du nouveau grand maître (qui s’exprime notamment au sein du groupe des Filles Celles Picardes), on ne serait pas étonné de voir Sabrina pousser la chansonnette à l’occasion de l’une ou l’autre de ces prochaines manifestations.

Page FB: La Guilde du Mutiau