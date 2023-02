Feu vert de la Wallonie à la Boucle du Hainaut : « la résistance citoyenne va continuer »

Le gouvernement wallon a donné son feu vert, jeudi, à la procédure de modification du plan de secteur afin d’inscrire le projet de Boucle du Hainaut, cette ligne électrique à très haute tension (380 kV) entre Avelgem et Courcelles préconisée par Élia. Cette décision est tombée après deux ans de débats et de consultations diverses. Et malgré une forte mobilisation citoyenne centralisée par le collectif Revolht. Celui-ci n’a pas encore réagi, à ce stade. Mais d’autres voix courroucées se font entendre, comme au sein du parti "Les Engagés".