Mouscron : rénovation énergétique pour 72 logements du quartier des Blommes

C’est l’une des nombreuses étapes du plan de rénovation 2020-2024 de la Société de Logements de Mouscron, qui s’est engagée à améliorer la performance énergétique et la salubrité de 606 habitations, soit un quart du parc immobilier de la structure, qui en possède 2 389. "On abat et on reconstruit ou on rénove, en fonction de la configuration du bâtiment. Parfois, une rénovation coûte plus cher avec le désamiantage et les autres travaux", indiquait Laurent Meert, le directeur de la Société de Logements, en mai 2022.

Pour les 72 logements de la rue des Horticulteurs, point de démolition.

Des 30 millions d’euros réservés à ce plan de rénovation effectif sur cinq ans (dont 21 millions d’euros de subsides), le plus gros dossier concerne l’ensemble du quartier des Blommes, où 245 logements seront rénovés (pour un montant d’environ 10 millions d’euros). "Les travaux principaux consistent en l’isolation complète de l’enveloppe extérieure, l’installation d’un nouveau dispositif de ventilation et le chauffage central", expliquait la Société de Logements lors de la venue du ministre Collignon à Mouscron, en juin 2021.

Le quartier des Blommes bénéficie également du plan embellissement avec près de 555 000 euros de subsides. "C’est une première, cela nous permet d’améliorer les abords, les passages pour les personnes à mobilité réduite, la sécurisation…"

La Société de Logements de Mouscron a su saisir l’opportunité lancée par la Région wallonne, qui a également lancé une vaste campagne de rénovation énergétique du logement public. C’est grâce à cette aide providentielle qu’elle peut mener à bien un plan aussi ambitieux, qui suit aujourd’hui son cours. "On dépend des subsides que la région nous accorde. Mais on garde un loyer qui n’excède pas plus de 20% des revenus du foyer pour garantir l’accessibilité de nos logements. " Une prérogative toujours d’actualité et bien nécessaire en cette période de crise économique.