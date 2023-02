« Liberté » pour Olivier Vandecasteele à l’école en immersion d’Anvaing (Vidéo)

Les plus jeunes sont aussi sensibles à cette injustice

Les actions de mobilisation se multiplient en Wallonie picarde (mais aussi ailleurs, de Bruxelles à Lyon…) pour réclamer la libération du Tournaisien Olivier Vandecasteele détenu arbitrairement en Iran depuis un an.

Elles sont dues, la plupart du temps, à des adultes, des étudiants ou des adolescents, mais impliquent moins souvent des enfants. C’est ce qui a poussé Julie Dassonville et Valérie Joveneau, professeurs de citoyenneté dans l’enseignement communal à Frasnes-lez-Anvaing, à sensibiliser l’ensemble des élèves (deux cent quarante-trois) de primaires de l’école en immersion d’Anvaing, où elles donnent cours. Cette action, dans laquelle elles font figure de "cheffes d’orchestre", comme l’a souligné la directrice Mme Caroline Leclercq, visait plus particulièrement les classes de 4, 5 et 6 années, en y associant étroitement leurs titulaires: "Au départ, nous avons travaillé la solidarité au cours de philosophie, puis on a débattu avec les élèves de la pertinence d’apporter notre soutien à Olivier Vandecasteele. En partant de l’affiche d’Amnesty International pour qu’ils incitent aussi les parents à signer la pétition. Dans un second temps, nous avons choisi une chanson qui collait bien avec notre démarche : le titre Liberté (" J’écris ton nom… ") des Enfoirés."

Une mobilisation générale

"Chaque titulaire a alors fait avec sa classe une activité manuelle à présenter lors de la petite mise en scène de cet après-midi: des couronnes avec le nom du prisonnier, un bateau" Tous ensemble ", des mains, des oiseaux… en lien a vec la chanson. On insiste fortement sur le mot “liberté”, qui revient à la fin, quand leurs enfants retournent leur œuvre, puisqu’on espère tous que, plus haut, ça bouge enfin et qu’Olivier puisse être libéré. Et toute l’école crie liberté, dans les deux langues, puisqu’on est dans une école en immersion. Nous reviendrons par la suite sur cette thématique en classe," précisent les enseignantes.

La section audiovisuelle de l’athénée voisin a filmé l’événement, à la " chorégraphie " parfaitement orchestrée, qui sera notamment transmis à la page #FreeOlivierVandecasteele.