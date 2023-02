La zone de secours de Wapi décapitée: l’audit externe est fort attendu

Les deux élus s’inquiètent de voir se poursuivre les "tensions", "turbulences", "accusations", "conflits larvés ou déclarés" malgré l’interruption de carrière du commandant Olivier Lowagie.

Mme Marghem souhaite savoir si la zone de secours est encore gérée avec l’efficacité nécessaire pour faire face à ses tâches de sécurité civile, et avoir des informations sur les actions envisagées pour ramener le calme. M. Brotcorne aimerait aussi connaître plus précisément le contexte de l’audit. "Quels en seraient l’objet et les modalités de mise en œuvre ? Dans quel délai ? Avec quels objectifs opérationnels ?"

Dans une longue intervention de plus de quarante minutes, Paul-Olivier Delannois a rappelé le contexte des tensions, répondu aux accusations et dressé l’état des lieux de la situation.

Nous avons épinglé les réponses à quatre questions parmi beaucoup d’autres.

1. La zone est-elle encore gérée avec suffisamment d’efficacité ?

" Je crains que le travail de sape ( NDLR: des syndicalistes) n’ait raison du moral de personnes qui depuis le début, se sont donné corps et âme à la constitution de cette zone. Ce n’est pas sans effet sur le travail de terrain.

Comme vous le savez certainement, le conseil a accepté lundi dernier la pause carrière d’un an du commandant renouvelable cinq ans.

La chef de service bâtiments qui a rendu des services énormes a quitté la zone.

La secrétaire de zone et chef de la cellule, appui juridique et administratif est en arrêt depuis septembre.

Le chef du groupement et chef de service informatique vient de m’envoyer une demande de pause carrière de cinq ans.

Je sais par la bande que je recevrais bientôt la même demande de la chef de service SIPP, conseiller en prévention et directeur du département planification.

Un agent administratif au service communication a quitté son poste.

Et je viens d’apprendre qu’une personne d’Ath allait également quitter la zone ; il s’agit de la même personne qui s’est retrouvée sur les réseaux sociaux dernièrement suite à un email bien évidemment anonyme comme d’habitude.

Je ne pense pas que ce soit en décapitant la tête de la zone que cela marchera mieux mais ce dont je suis certain c’est que la grande majorité des pompiers ne voulaient pas cet état de fait. "

2. Pourquoi aucune procédure disciplinaire à l’égard des officiers ?

Paul-Olivier Delannois rappelle que c’est le 26 août 2022 qu’il a reçu un mail faisant état de la fameuse discussion au sein d’un groupe Whatsapp ( NDLR: qui a mis le feu aux poudres).

" Ce groupe Whatsapp dont je n’avais pas connaissance était composé de trois officiers et d’une personne du cadre administratif que je dénommerai ici le corbeau.

J’ai bien évidemment condamné ces propos même si je devais aussi admettreque ces propos écrits sur un groupe whatsapp étaient privés.

Leur publication rendue publique a été faite par celui que j’ai dénommé le corbeau et qui avait été remercié par la zone.

Engager des procédures disciplinaires sur base de propos privés tenus sur Whatsapp en 2018, n’avait aucune chance de tenir devant n’importe quelle juridiction de recours ".

3. L’audit interne est-il terminé ?

" Face au nombre impressionnant de reproches formulés contre la zone, le collège a demandé dans un premier temps un audit interne et a souhaité l’expertise d’un avocat pour savoir quelle attitude adopter.

Cet audit a été réalisé en interne par Florent Botte (comptable spécial de la zone de secours de Wapi, directeur financier de la ville d’Ath et président des directeurs financiers du Hainaut) ainsi que par Laurence Lefevre (directrice financière de la zone Wapi, vice-présidente des directeurs financiers du Hainaut et directrice financière du CPAS de Mouscron).

Leur travail est à présent terminé, et ces deux personnes vont passer le relais à l’audit extérieur qu’elles auront l’occasion d’aider ".

4. Quand démarrera l’audit externe ?

" Concernant l’audit externe, la décision de principe a été prise dans un souci de totale transparence. Se contenter d’un audit interne, quand bien même les directeurs financiers ont réalisé un travail colossal aurait été directement critiqué.

Lors du prochain Collège, sera proposée une méthodologie et l’ébauche d’un cahier spécial des charges afin de savoir ce que les uns et les autres veulent analyser. Lors d’un second collège, sera proposé un cahier spécial des charges pour lancer le marché. Encore une fois, et pour le faire en toute transparence, nous lancerons une procédure ouverte.

J’espère que tout ceci ramènera le calme ".

Quid du timing ?

" J’ai peur de donner une date. Le cahier des charges doit seulement être fait et envoyé.

Le directeur général m’a parlé d’un délai de trois mois mais il faut rester prudent. Je préférerais revenir vers vous quand la société sera choisie pour donner une indication quand à la date. Mais je n’ai pas envie de faire traîner les choses ".

Le collège a par ailleurs accepté la proposition de faire appel à un conciliateur social qui proviendra du ministère.