La « distribution » de bpost quittera le bâtiment frasnois en juin 2023

Trois ans après les propos rassurants de la bourgmestre Carine de Saint-Martin au sujet du maintien d’un guichet postal sur la Place de l’Hôtel de ville de Frasnes, la ministre Petra De Sutter a confirmé, suite à une question parlementaire du député PS Daniel Senesael, que le projet de déménagement ( NDLR : déjà annoncé à l’époque) concernait exclusivement les activités de distribution: Les facteurs qui livrent les paquets et les lettres vont quitter le bâtiment frasnois pour rejoindre le bureau de distribution d’Ath. Ce déménagement est prévu en juin 2023 et s’explique par l’évolution du métier et la réorganisation par bpost qui s’ensuit. Les volumes de colis sont de plus en plus importants et la flotte de véhicules de bpost va se verdir, demandant une adaptation des locaux et du parking. Entre-temps, le bureau de distribution d’Ath sera adapté afin de faire de la place et d’offrir un espace de travail adéquat aux agents frasnois qui vont le rejoindre . "