À Mouscron, Ksenia récolte des dons pour les pensionnaires de la SPA : « je les soutiens à ma manière »

Ses premiers pas en Belgique ? "Il y a treize ans, je suis arrivé à Mouscron pour travailler pendant les grandes vacances, à la Prairie. Je m’occupais déjà des animaux. Je suis revenu chaque été avant de m’installer ici définitivement, il y a sept ans. "

Aujourd’hui, Ksenia est institutrice maternelle et logopède, une spécialité qui lui permet de garder un contact avec son pays natal. "J’interviens en vidéo pour aider des enfants et leurs parents, en Russie", rappelle l’enseignante. Elle consacre aussi une bonne partie de son temps libre à une cause qui lui tient à cœur.

"J’ai commencé à m’occuper des animaux quand j’avais trois ans. Mes parents recueillaient des chiens, des chats, des oiseaux avec une aile brisée. Dans mon pays d’origine, il n’y a pas de refuge, donc on croise beaucoup d’animaux errants. "

Élevée au milieu de compagnons à poils ou à plumes, la Mouscronnoise d’adoption a gardé un lien étroit avec la cause animale.

Un magasin partenaire, bientôt d’autres ?

"Je connais la réalité d’associations comme la SPA de Mouscron, confrontée quotidiennement aux abandons et au coût d’une telle structure. Parfois, je consacre quelques heures à soutenir la SPA, à ma manière. Je n’ai pas forcément le temps de m’engager comme bénévole. En revanche, je m’installe à l’accueil du magasin Delhaize de l’avenue Mozart pour organiser une collecte de dons. Le dimanche 29 janvier, j’y suis resté trois heures et j’ai pu livrer un caddie rempli de nourritures à la SPA et ses pensionnaires. Ça peut paraître beaucoup sur un cliché. Mais en une semaine, tout est parti", confie-t-elle. Son ambition est désormais de convaincre d’autres grandes surfaces de la laisser s’installer près des caisses pour toucher d’autres citoyens. "C’est en bonne voie pour un magasin à Dottignies. En attendant d’autres partenaires…"