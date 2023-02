Une commission communale sur la mendicité à Tournai : « Il faut prendre le problème à bras-le-corps », dit-on au MR

Six ans plus tard, le conseiller communal Guillaume Sanders (MR) relance le débat. "Des comportements inappropriés qui enfreignent le règlement général de police ne savent pas être sanctionnés adéquatement parce que ce règlement ne prévoit que des sanctions d’ordre pécuniaire. Aucune amélioration significative n’a pu être observée ces dernières années au niveau de la récurrence et de l’intensité de ces comportements. Que du contraire". M. Sanders estime que l’action des acteurs de terrain est insuffisante pour endiguer totalement le phénomène. "Pour donner du sens à leur travail, il faut pouvoir mettre en avant le nécessaire équilibre entre droits et obligations. L’objectif n’est pas d’interdire toute forme de mendicité en tout temps et en tous lieux mais de permettre d’éviter au maximum la prolifération de mauvais comportements. Le but n’est pas d’arrêter tous les mendiants: notre proposition de modification de règlement ne vise que les cas de récidive et prévoit d’encourager les personnes concernées à répondre favorablement aux aides qui leur sont proposées".

Pour le MR, le volet préventif doit être couplé à un volet répressif. Ça se traduirait par des possibilités d’arrestation administrative en cas de récidive quant à la consommation d’alcool ou des situations avec des chiens dangereux.

La proposition du MR mentionne aussi des dispositions particulières. Ainsi, la mendicité serait interdite sur toute la longueur de la façade des bâtiments abritant des commerces et autres activités accessibles au public. Elle serait autorisée en journée dans certains quartiers et certaines rues en fonction du jour de la semaine. Pas plus de deux personnes seraient autorisées à se livrer à la mendicité au même endroit au même moment. Des mesures devraient être prises comme l’interdiction temporaire de lieu pendant un mois, etc.

"Il faut absolument prendre ce problème à bras le corps. Car les riverains en ont marre, certains habitants quittent la ville, les commerçants subissent ce problème..."

Benjamin Brotcorne: « Ne rien faire n’est pas une option »

Benjamin Brotcorne (Ensemble) dit être mal à l’aise face à ce projet soumis au vote. Selon lui, il faut s’interroger sur l’efficacité des mesures proposées par rapport à leur objectif, et la manière avec laquelle un policier, par exemple, pourra appliquer ce nouveau règlement.

"Mais tu mets le doigt sur une vraie problématique. Je pense vraiment qu’on est face à un enjeu qui nous touche tous. Je ne voudrais pas balayer ça d’un revers de la main car ce projet mérite d’être discuté et débattu, notamment avec les acteurs de terrain. Ne rien faire n’est pas une option".

Geoffroy Huez: « Sanctionner des comportements »

Geoffroy Huez (PS), en bon juriste qu’il est dans la vie professionnelle, rappelle qu’on ne peut pas interdire la mendicité. "Dans un état de droit, on ne peut pas faire n’importe quoi. J e voudrais aussi rappeler qu’on vit dans un pays libre et que des gens peuvent faire le choix de ne pas accepter l’aide qu’on leur tend".

M. Huez pense par ailleurs que la problématique ne se limite pas au phénomène de mendicité. "Le public visé est plus large: il y a des gens qui consomment de l’alcool, des gens qui n’ont pas d’abri, etc. On est face à un problème complexe et on voudrait donner une réponse simpliste en pensant que ça va résoudre les choses".

On ne peut cependant pas se contenter de dire qu’il n’y a pas de solutions, dit le chef de file socialiste. "Des comportements individuels doivent être sanctionnés quand ils ne respectent pas le droit des autres: habitants, commerçants, riverains, etc. Tout ça devra être discuté avec pragmatisme".

Coralie Ladavid: « La pauvreté ça fait mal à regarder… »

Coralie Ladavid (Écolo) met en garde par rapport à l’amalgame: "Intervenir sur la mendicité, qui est un droit, est une chose. Intervenir sur des comportements problématiques en est une autre".

Elle a tenu à rappeler qu’une série de services œuvrent pour lutter contre la grande précarité. "Les problèmes rencontrés sont complexes: ils relèvent parfois de la santé, de la santé mentale, de problèmes économiques ou sociaux… On est d’accord de punir les comportements inciviques pour permettre à chacun de se sentir en sécurité dans l’espace public. Mais on refuse de punir la pauvreté. Parfois, la pauvreté ça fait mal à regarder, mais pour ceux qui la vivent ça fait encore plus mal".

Mme Ladavid refuse elle aussi de tout rejeter dans la proposition de Guillaume Sanders. "Il y a des constats faits qui doivent être pris en compte".

Paul-Olivier Delannois: « Un débat peut-être plus serein aujourd’hui »

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (Écolo) rappelle que la proposition de 2017 (une arrestation administrative à la moindre récidive la même journée) était la sienne. "Le débat est plus serein aujourd’hui et j’en conclus peut-être que les uns et les autres ont évolué dans leur façon de voir la société."

Il n’est pas opposé à l’idée d’une commission dédiée à la problématique, réunie le plus vite possible. Mais il ne cache pas son scepticisme. "J’ai déjà beaucoup tenté de trouver des solutions. On est souvent face au constat que la situation doit changer mais on ne sait pas trop bien comment faire au niveau juridique".