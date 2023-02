Le mystère de la bulle à verre de Fasnes-lez-Buissenal reste entier

Une double piste cyclable

Après une question de Marian Clément (PS) relative au stationnement devant l’église de Frasnes, l’échevin Daniel Richir intervenait: "C’est un interrogatoire ! Je vais te répondre, j’ai la parole ? Je ne vais pas encore m’énerver… Je ne sais si vous vous souvenez quand on a discuté de l’achat des abribus à mettre sur la place d’Anvaing. Vous me suivez ou pas ? Je reviens sur Frasnes… et je ne sais plus ce qu’on a dit." Le Buissenalois s’étant emmêlé les pinceaux, les fous rires, et même les applaudissements fusent ! Ensuite, Michel Devos (PS) revient sur la "disparition", relevée en son temps par Michel Delitte, de la bulle à verre placée à l’arrière de la Grand-Place de Frasnes, à proximité de la cure ; "On ne sait pas où elle est partie. J’en ai repéré une à la résidence Émile Lesaffre. À mon avis, c’est celle-là ! Donc je vous l’ai retrouvée… " On rit à nouveau, mais ce moment d’hilarité sera de courte durée, parce que la conseillère MR, Liana Cozigou, assure que la bulle était déjà là avant le début des travaux: "J’y allais, donc ce n’est pas elle !" Et la bourgmestre Carine De Saint-Martin de commenter: "Caramba, encore raté !"

La bulle à verre de la résidence Lesaffre ne vient pas de la Grand-Place! ©EDA

Michel Delitte (HC) avait, lui, évoqué un projet de piste cyclable sur la N 529, depuis le rond-point des Fourmis jusqu’à, au moins, celui de la Sucrerie ; "sur base de différentes propositions faites par le SPW, le Collège a fait le choix d’une piste bidirectionnelle cyclo-piétonne côté gauche en allant vers Frasnes. Est-ce le bon choix, car c’est le côté où il y a la plus d’habitations, dont deux blocs d’appartements ? Cela devrait en outre, me semble-t-il, se faire en concertation avec les riverains." L’échevin de la Mobilité Daniel Richir précise que cela se fera "que quand il y aura une queue du budget selon la Région. Nous avons suivi son conseil." L’échevin Pierre Bourdeau d’Huy ajoute qu’elle pourrait même se prolonger jusqu’au RAVeL: "Et le SPW a été clair. Ce sera cette solution-là, ou rien d’autre, mais à quoi servirait-il d’ameuter les gens alors qu’on ne sait encore rien ? On réunira les riverains en temps voulu…"

Michel Delitte a évoqué le projet de piste cyclable bidirectionnelle le long de la N529. «Trop tôt», pour l’échevin Pierre Bourdeau d’Huy qui estime qu’il «ameute les gens pour rien…» Le conseiller HC réplique: «C’est un peu facile. C’est du n’importe quoi de sa part. ©EDA

Au royaume des bornes

Sur le manque d’information, déploré par Didier Verdoncq (Écolo) des habitants de la rue du Petit Quesnoy à Saint-Sauveur quant aux travaux qui vont s’y dérouler et au plan de déviation, l’échevin André Duthy dira qu’il a "tout à fait raison." Comme dans les autres communes de Wallonie picarde, huit emplacements de parking pour des bornes de rechargement de véhicules électriques ont été définis, avec les services d’Ideta: des doubles à Anvaing (maison de village) et à Saint-Sauveur (Place), une simple à la Place d’Hacquegnies et à la rue de la Fauvette, et deux simples à la Grand-Place de Frasnes. Sur proposition de M. Devos, on essaiera de voir s’il n’est pas possible d‘en placer une double sur le parking de la bibliothèque, près des Bassins, puisque comme le suggérera Marie-Colline Leroy (Écolo), après une longue discussion, "l’idée est que cela serve aux gens de passage, aux touristes, pas aux privés qui auraient un véhicule électrique." Tout le monde reconnaît que la question de Jacky Foucart (PS) est très pertinente ; la durée de rechargement sera forcément limitée dans le temps, mais quel sera le maximum autorisé ? Personne n’a la réponse, mais apparemment, pour les bornes qui sont retenues, selon Jacques Dupire, deux heures suffiront. "Quand on est à zéro" ajoutera Daniel Richir.

Par ailleurs, une personne avait été engagée à mi-temps dans le cadre du Pollec (Politique locale Énergie Climat): un agent supplémentaire sera recruté, à temps plein en CDD, pour combler le mi-temps supplémentaire engendré par ce travail important.